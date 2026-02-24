Соцсети, ЗОЖ, донорство и уголовные дела: чем прославился Павел Дуров

В августе 2024 г. Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже. Причина – отсутствие модерации в Telegram, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемые приложением инструменты, такие как одноразовые номера и криптовалюты. По версии властей Франции, это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества, сообщали СМИ. В совокупности предпринимателю были предъявлены обвинения по шести пунктам. В марте 2025 г. стало известно, что Павел Дуров выехал из Франции в ОАЭ (по согласованию с судебными органами Франции).