Соцсети, ЗОЖ, донорство и уголовные дела: чем прославился Павел Дуров

Соцсети, ЗОЖ, донорство и уголовные дела: чем прославился Павел ДуровПо словам основателя Telegram, его обвиняют в пособничестве терроризму
24 февраля основатель Telegram Павел Дуров сообщил в социальных сетях о возбуждении против него в России уголовного дела по обвинению в содействии терроризму. По данным «Российской газеты», которая ссылается на сводки МВД и ФСБ РФ, с 2022 г. через площадку было совершено свыше 153 000 преступлений. При этом удалось предотвратить 475 готовившихся через мессенджер терактов. Что известно о Дурове и его проектах – в справке «Ведомостей».
Павел Валерьевич Дуров родился в Ленинграде 10 октября 1984 г. В 2006 г. с отличием окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по специальности «английская филология и перевод». Его отец заведовал там одной из кафедр в 1992–2013 гг. После выпуска Дуров так и не забрал диплом. Еще во время учебы он занялся программированием и реализовал несколько некоммерческих интернет-проектов, например библиотеку рефератов.
«В контакте»
Окончив в 2006 г. вуз, Дуров создал на основе студенческого форума СПбГУ аналог Facebook
К 2008 г. число пользователей «В контакте» превысило 20 млн, и параллельно началась ее монетизация. При этом Дуров перестал быть основным собственником соцсети еще на ранних этапах ее работы, передав акции инвесторам. По одной из версий, примерно 70% досталось семье Вячеслава Мирилашвили, с которым основатель платформы познакомился еще в гимназии. Около 10% получил Леа Левиев. Сам Павел Дуров занял пост генерального директора, сохранив за собой 20% акций. К 2011 г. состояние молодого предпринимателя достигло 7,9 млрд руб.
В 2011 г. Mail.ru Group купила часть принадлежавших Мириашвили и Левиеву 39,99% акций «В контакте». За Павлом Дуровым осталось 12%, семьей Мирилашвили – 40% и Левиевым – 8%.
В 2012 г. основной владелец Mail.ru Group Алишер Усманов передал вновь приобретенные 39,99% акций в управление Павлу Дурову, остававшемуся гендиректором соцсети.
В 2013 г. Мирилашвили и Левиев продали свои 48% акций «В контакте» фонду United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича, не предложив воспользоваться преимущественным правом выкупа ни Павлу Дурову, ни структурам Алишера Усманова (этот шаг затем привел к претензиям со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам).
В декабре 2013 г. Дуров продал оставшуюся 12%-ную долю «В контакте» Ивану Таврину, у которого спустя два месяца ее выкупила Mail.ru Group. После приобретения доли UCP получила 100% акций соцсети.
В апреле 2014 г. Дуров покинул пост гендиректора соцсети и уехал из России. При этом предприниматель называл свое заявление об отставке первоапрельской шуткой и пояснил, что только из СМИ понял, что кадровая перестановка произошла в действительности. Исполняющим обязанности главы компании вместо него тогда стал Борис Добродеев.
Перед тем как покинуть пост гендиректора «В контакте», Павел Дуров заявил, что правоохранители просили предоставить информацию про организаторов ряда групп, но он отказал им. В 2021 г. соцсеть сменила название на VK. Но продолжает работать и остается популярной в России.
Telegram
В августе 2013 г. Павел Дуров вместе с братом Николаем запустили новый проект – Telegram. К концу того же года число активных пользователей проекта достигло 100 000 человек, в 2014 г. – 15 млн, в 2020 г. – 400 млн, а на начало 2026 г. превысило 1 млрд. По одной из версий, мессенджер стал популярным из-за групповых чатов и каналов, которые фактически превратились в нишевые СМИ.
Изначально штаб-квартира компании располагалась в Берлине, но в 2017 г. Павел Дуров сообщил о ее переносе в Дубай. Выбор новой локации предприниматель объяснил выгодными налогами. Известно, что он причисляет себя к либертарианцам и выступает за широкие свободы: снижение роли государства в жизни, отмену виз, прописки, воинской повинности и повсеместное уменьшение налогов.
В 2017 г. команда мессенджера впервые занялась его монетизацией с помощью блокчейн-системы Telegram Open Network и собственной криптовалюты Gram. По словам Павла Дурова, проект свернут из-за противодействия Комиссии по ценным бумагам и биржам США в 2020 г.
Впоследствии монетизацию продолжили, но проводили за счет продажи облигаций, рекламы, подписки и платных сервисов для пользователей. Мессенджер впервые показал прибыль по итогам 2024 г., которая составила $540 млн при годовой выручке $1,4 млрд.
Ранее Дуров говорил СМИ, что расходы на поддержание и развитие мессенджера составляют «сотни миллионов долларов в год». В этой связи в интервью FT в 2024 г. он не исключал IPO Telegram и заявил, что оценка платформы составляет $30 млрд.
Отношения Telegram с властями
Дуров неоднократно заявлял, что не сотрудничает с властями, правоохранительными органами и не выдает конфиденциальные сведения – вне зависимости от страны, направившей запросы. Предприниматель настаивает на высоком режиме секретности, который помогают сохранить сквозное шифрование, секретные чаты, двухфакторная аутентификация и регистрации со скрытым телефонным номером.
В связи с этими обещаниями и возможностям мессенджер неоднократно становился площадкой для организации преступлений и координации протестов и несанкционированных демонстраций, в том числе в Гонконге (2019–2020) и Белоруссии (2020).
Из-за этого в разное время Telegram блокировали в Китае, Иране, Афганистане, а также грозили блокировками власти Бразилии, Германии, Испании.
В 2017 г. начались переговоры Telegram с российским Роскомнадзором, требовавшим предоставления информации о компании. Первоначально спор возник из-за необходимости внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
С 2018 по 2020 г. мессенджер блокировался внутри России из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования в соответствии с «законом Яровой». Таганский суд вынес такое решение в апреле 2018 г. Блокировка оказалась неэффективной, отмечали некоторые пользователи. Впоследствии Павел Дуров заявил, что поддерживать работоспособность мессенджера в период ограничений помогли «тысячи российских инженеров, которые настроили собственные прокси для пользователей Telegram».
10 февраля 2026 г. Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжает проводить последовательные ограничения Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства». Пользователи в эти дни сообщали про сбои и замедление загрузки медиафайлов. По версии РКН, мессенджер не защищает персональные данные россиян, а также не предпринимает реальных мер по противодействию мошенникам и использованию сервиса преступниками и террористами.
В России также применяются штрафные санкции в отношении Telegram. По информации «Российской газеты», в общей сложности компании начислено около 141 млн руб. штрафов, из которых, по ее данным, оплачено 49 млн.
С 2023 г. о намерении ввести контроль над мессенджером также заявляли власти ЕС. В 2024 г. Павел Дуров записал интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. В нем он сообщил, что ощущает давление на Telegram и со стороны властей США, возросшее после штурма Капитолия 6 января 2021 г. Популярным в сети это интервью стало из-за стульев, которые стояли за спиной предпринимателя.
В августе 2024 г. Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже. Причина – отсутствие модерации в Telegram, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемые приложением инструменты, такие как одноразовые номера и криптовалюты. По версии властей Франции, это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества, сообщали СМИ. В совокупности предпринимателю были предъявлены обвинения по шести пунктам. В марте 2025 г. стало известно, что Павел Дуров выехал из Франции в ОАЭ (по согласованию с судебными органами Франции).
На момент задержания в 2024 г. Дуров обладал гражданствами России, Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где он проживал большую часть времени, но, главное, Франции, которое получил последним – в 2021-м указом тогдашнего премьер-министра страны Жана Кастекса.
Cocoon
В октябре 2025 г. Telegram запустил ИИ-лабораторию в Казахстане, которая работает над новой технологией, совмещающей блокчейн и нейросети. В связи с этим Павел Дуров встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В ходе разговора казахский лидер положительно оценил вклад мессенджера в развитие цифровой среды.
Через несколько недель на форуме Blockchain Life в Дубае Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon (Confidential Compute Open Network). Проект позволит владельцам графических процессоров сдавать вычислительные мощности за деньги, разработчикам – подключать свои приложения к доступным ИИ-вычислениям, а пользователям – сохранять конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами, пояснил Дуров.
Скандалы и личная жизнь
Павел Дуров неоднократно оказывался в фокусе СМИ из-за скандалов, не связанных напрямую с его деятельностью. В 2012 г. бизнесмен выбрасывал пятитысячные купюры из окна офиса «В контакте» на Невском проспекте Санкт-Петербурга.
По информации СМИ, в 2013 г. Павла Дурова допросили в качестве свидетеля в связи с автоаварией, когда водитель Mercedes E350 сбил инспектора ДПС и скрылся с места происшествия.
В 2025 г. Павел Дуров рассказал в интервью Лексу Фридману, что на него совершили покушение в 2018 г. По словам предпринимателя, подозрительный сосед оставил нечто странное возле его двери, после чего основатель Telegram испытывал проблемы с координацией, зрением, слухом и дыханием.
В сети Павел Дуров также известен как рьяный сторонник ЗОЖ, герой фотосессий и мемов с обнаженным торсом.
Известно, что Павел Дуров был женат на Дарье Бондаренко, с которой познакомился во время обучения в СПбГУ. По информации СМИ, пара воспитывала дочь и сына.
В 2024 г. юристка Ирина Болгар заявила, что воспитывает троих детей, рожденных от Павла Дурова. По информации американского издания Forbes, в том же году предприниматель стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии: якобы он применил насилие к одному из сыновей Болгар, повлекшее сотрясение мозга и проблемы со сном в 2021–2022 гг. Павел Дуров отверг эти обвинения.
В 2024 г. Павел Дуров сообщил, что стал донором спермы и имеет около 100 детей в 12 странах, которых он включил в свое завещание наравне с родными. При этом потомки смогут получить доступ к деньгам миллиардера только через 30 лет после составления бумаги.
Состояние Павла Дурова
В августе 2024 г. Павел Дуров с состоянием в $9,15 млрд впервые попал в рейтинг миллиардеров Bloomberg и занял в нем 279-е место (или 17-е место среди россиян). В октябре 2025 г. оценки издания выросли до $15,8 млрд. По данным на январь 2026 г. Forbes оценивал богатства Дурова в $17,1 млрд.