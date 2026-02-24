Дуров сообщил о возбужденном против него уголовном деле

Ранее «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ РФ сообщила, что действия Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Согласно сводкам МВД и ФСБ, на которые ссылается издание, с 2022 г. число преступлений с использованием Telegram превысило 153 000. Из них 33 000 – преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности.