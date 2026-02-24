Газета
Главная / Общество /

Дуров сообщил о возбужденном против него уголовном деле

Ведомости

Против создателя Telegram Павла Дурова возбудили уголовное дело за пособничество терроризму. Об этом сообщил сам бизнесмен в своем Telegram-канале.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ РФ сообщила, что действия Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Согласно сводкам МВД и ФСБ, на которые ссылается издание, с 2022 г. число преступлений с использованием Telegram превысило 153 000. Из них 33 000 – преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности.

На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями, хотя в приложении зафиксировано большое количество потенциально опасного контента.

10 февраля Роскомнадзор отмечал, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram и других сервисов, не исполняющих требований российского законодательства. 18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев также говорил, что мессенджер игнорирует уже 150 000 требований об удалении каналов, материалов и публикаций с запрещенной информацией.

