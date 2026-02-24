«РГ» сообщила о расследовании действий Дурова по делу о содействии терроризму
Действия основателя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает «Российская газета». Источник этой информации не указан, но в заглавии статьи говорится, что она написана по материалам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Согласно сводкам МВД и ФСБ, на которые ссылается РГ, с 2022 г. число преступлений с использованием Telegram превысило 153 000. Из них 33 000 – преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности. ФСБ России предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась посредством Telegram. В числе предотвращенных преступлений – 61 массовое убийство в школах, планируемое «обезумевшими под влиянием украинских кураторов подростками».
10 февраля Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Telegram сообщил, что позиция государства в отношении работы соцсетей и интернет-сервисов остается неизменной: все ресурсы, как отечественные, так и иностранные, могут работать при условии соблюдения законодательства РФ. К мессенджерам, не исполняющим требований, продолжат применяться «последовательные ограничительные меры».