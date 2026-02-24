«РГ» сообщила о расследовании действий Дурова по делу о содействии терроризму

Согласно сводкам МВД и ФСБ, на которые ссылается РГ, с 2022 г. число преступлений с использованием Telegram превысило 153 000. Из них 33 000 – преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности. ФСБ России предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась посредством Telegram. В числе предотвращенных преступлений – 61 массовое убийство в школах, планируемое «обезумевшими под влиянием украинских кураторов подростками».