Что рассказал Шадаев о причинах замедления Telegram

Что рассказал Шадаев о причинах замедления TelegramИностранные спецслужбы получили доступ к перепискам, утверждают в Минцифры
Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за «систематического и постоянного» невыполнения требований российского законодательства. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета по информполитике.
«Здесь никто того не рубит с плеча, все понимают значимость сервиса», – отметил министр. Сейчас основной функционал Telegram доступен, но уже происходит замедление в загрузке тяжелых файлов, добавил глава ведомства.
Какие претензии к Telegram озвучил министр:
По словам Шадаева, мессенджер проигнорировал 150 000 запросов на удаление каналов, материалов и постов, в которых содержится запрещенная информация. Это запросы на удаление каналов с детской порнографией, чат-ботов о продаже поддельных документов или фишинговых сервисов и контента «нацистской направленности».
- У правоохранительных органов есть прямые подтверждения того, что иностранные спецслужбы получили доступ к перепискам в Telegram и «используют эти данные в рамках ведения боевых действий против наших вооруженных сил». Если раньше такие случаи выявлялись «эпизодически», то сейчас они приобрели «систематический» характер. В начале спецоперации на Украине российские военнослужащие использовали Telegram, рассматривая его как анонимный сервис, добавил министр.
С 2022 г. втрое выросло число преступлений с использованием мессенджеров. Сейчас же благодаря блокировке голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp число таких мошеннических звонков резко снижается. С 2022 г. с применением Telegram было совершено 150 000 преступлений. Больше 30 000 – связанны с диверсиями и терактами, которые зачастую идут в связке с мошенничеством, сказал министр.
Шадаев также опроверг информацию о том, что Минцифры находится в контакте с владельцами мессенджера и обсуждает причины блокировоки.
Он также сообщил, что пока принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО. «Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы», – сказал министр.
Говоря о дальнейшей судьбе платформы, он указал на следующий порядок: «Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать».
17 февраля Telegram-канал Baza писал, что в России якобы готовится полная блокировка мессенджера с 1 апреля. В Роскомнадзоре отказались от комментариев. Представители ведомства сообщили «Ведомостям», что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям по этой теме. 10 февраля РКН на фоне сбоев в работе мессенджера заявлял, что продолжит ограничивать работу Telegram и других сервисов, нарушающих законодательство.
15 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью «Фонтанке» рассказал, что руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором и удаляет часть материалов по требованию. «В отличие от WhatsApp (компания-собственник Meta признана экстремистской и запрещена в России. – “Ведомости”), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», – отмечал депутат.
С начала 2026 г. общее число заблокированных сообществ достигло почти 7,5 млн, включая 27 382 канала, «связанных с терроризмом». На этой неделе Telegram заблокировал рекордное число групп и каналов – 187 634.
13 августа 2025 г. звонки в Telegram и WhatsApp были частично ограничены. В РКН объяснили блокировку тем, что мессенджеры активно используются для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В ноябре на территории России началась постепенная блокировка WhatsApp.