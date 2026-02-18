Что рассказал Шадаев о причинах замедления Telegram

15 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью «Фонтанке» рассказал, что руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором и удаляет часть материалов по требованию. «В отличие от WhatsApp (компания-собственник Meta признана экстремистской и запрещена в России. – “Ведомости”), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», – отмечал депутат.