Что известно об ограничении звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram

Что известно об ограничении звонков в мессенджерах WhatsApp и TelegramВласти называют условием возобновления работы соблюдение законодательства
Роскомнадзор (РКН) 13 августа принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.
При этом в сообщении ведомства говорится, что никакие иные ограничения функционала не вводятся. В РКН также отметили, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.
Роскомнадзор не объяснил, что означает «частичное ограничение». Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Ведомостям», что частичная блокировка будет проявляться как «бульканье», шипение и помехи во время разговора.
Какая аудитория у попавших под ограничения мессенджеров
Сейчас WhatsApp и Telegram являются самыми популярными интернет-ресурсами у россиян. По данным исследовательской компании Mediascope, доля Telegram в апреле – июне 2025 г. достигла 10% всего времени интернет-потребления россиян. Средний пользователь проводит на площадке 45 минут в день. Среднемесячный охват Telegram составляет 74% россиян старше 12 лет, а среднесуточная аудитория — 55% населения.
Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope, в 2024 г. WhatsApp вошел в топ-три самых посещаемых ресурсов. Месячный охват мессенджера вырос с 95,3 млн человек в январе до 96 млн в декабре 2024 г. Выросла и среднесуточная аудитория платформы – до 82,6 млн.
Какие условия восстановления звонков называют власти
Минцифры положительно оценило решение РКН. Там подчеркнули, что из-за системы «Антифрод» большая часть опасных звонков перешла в иностранные мессенджеры. При этом Telegram и WhatsApp, несмотря на неоднократные предупреждения, отказываются соблюдать требования российского законодательства: не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения терактов.
Доступ к услугам звонков в мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства, подчеркнули в министерстве.
Что говорят сами мессенджеры
В пресс-службе Telegram сообщили, что принимают меры для предотвращения вредоносного использования платформы, включая призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству.
По словам представителей сервиса, модераторы ежедневно отслеживают общедоступные разделы и обрабатывают жалобы, удаляя миллионы вредоносных сообщений. Также в Telegram напомнили, что первыми внедрили детальные настройки конфиденциальности звонков, позволяющие пользователям самостоятельно определять, от кого принимать вызовы.
Как объясняют политики
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия») рассказал «РИА Новости», что мессенджеры уже много лет демонстрируют полное нежелание соблюдать российские законы: не удаляют противоправные материалы, включая детскую порнографию, экстремистские призывы и инструкции по совершению преступлений, не выполняют требования по защите персональных данных.
Немкин отметил, что доля атакованных мошенниками россиян в мессенджере WhatsApp с 2024 г. выросла в 3,5 раза. «Тысячи взломанных аккаунтов, подделка номеров и личностей сотрудников банков, фишинг, кража данных – все это стало неотъемлемой частью WhatsApp», – отметил депутат.
Первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны, – это их приземление в России: открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов. «И если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)», – отметил он.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем Telegram-канале написал, что владельцы иностранных мессенджеров практически полностью игнорируют российское законодательство и не идут на контакт.
«Они, по сути, пассивно помогают украинской армии колл-центров, насчитывающей десятки тысяч наемных сотрудников, обкрадывать российский народ и дестабилизировать наше общество», – заключил он.
Когда появились жалобы на качество связи
11 августа некоторые пользователи мессенджеров пожаловались, что в них не проходят звонки. Они также отметили, что у них не воспроизводятся аудио- и видеосообщения. На этом фоне журнал Forbes со ссылкой на источник сообщил, что МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 предложили заблокировать возможность осуществлять звонки в иностранных мессенджерах.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник тогда писала, что проблемы со вызовами в мессенджерах могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp, тестирования которых начались еще 1 августа.