Что известно об ограничении звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram

Первый заместитель председателя IT- комитета Госдумы Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны, – это их приземление в России: открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов. «И если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)», – отметил он.