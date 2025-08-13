Минцифры назвало условие восстановления доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp
Доступ к голосовым вызовам в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) может быть восстановлен, если сервисы начнут соблюдать требования российского законодательства, сообщили в Минцифры.
В ведомстве пояснили, что решение Роскомнадзора ограничить звонки в иностранных мессенджерах направлено на снижение числа мошеннических вызовов. Ограничения касаются только голосовой связи – другие функции сервисов продолжают работать.
Минцифры напомнило, что в стране действует система «Антифрод», позволяющая блокировать 90% мошеннических вызовов с подменных номеров. Из-за эффективности этой системы злоумышленники перешли на иностранные мессенджеры, где у операторов нет технической возможности блокировать звонки.
По данным министерства, иностранные сервисы игнорируют запросы российских правоохранительных органов. В ведомстве считают, что ограничение Роскомнадзора позволит эффективнее бороться с киберпреступниками, снизить риски для операторов связи и повысить безопасность общения в интернете.
«Для пользователей при этом доступны отечественные аналоги иностранных сервисов с защищенной инфраструктурой», – отметили в Минцифры.
11 августа пользователи Telegram и WhatsApp сообщали о сбоях в работе сервисов. На этом фоне Forbes писал, что ряд крупных операторов предлагали заблокировать возможность звонков в зарубежных мессенджерах, однако сами компании публично это не комментировали.