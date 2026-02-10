Как в России боролись с соцсетями и мессенджерами

С 26 февраля начали возникать проблемы с доступом к Instagram у ряда россиян, а 14 марта соцсеть также была заблокирована РКН. Власти пошли на такой шаг после заявления пресс-секретаря Meta Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram в нескольких странах, в том числе в РФ и на Украине. Ведомство нашло в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. 21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией.