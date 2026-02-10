Как в России боролись с соцсетями и мессенджерами

Как в России боролись с соцсетями и мессенджерамиС 10 февраля началось замедление Telegram
Роскомнадзор (РКН) 10 февраля сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжит введение последовательных ограничений Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства». По данным ведомства, мессенджер не защищает персональные данные пользователей, а также не предпринимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях. Жители России уже два дня сообщают о перебоях в функционировании Telegram. Наибольшее число жалоб, по данным Detector404, поступило из Магаданской, Новосибирской, Кировской и Самарской областей, а также из ЯНАО.
Telegram столкнулся с первыми жесткими ограничениями в России еще в апреле 2018 г. Мессенджер был заблокирован по решению Таганского суда из-за того, что его основатель Павел Дуров отказался предоставить ФСБ доступ к зашифрованной переписке пользователей в соответствии с требованиями «закона Яровой». Несмотря на усилия Роскомнадзора, сервис оставался доступным для значительной части аудитории.
В июне 2020 г. РКН объявил об отказе от требования ограничить доступ к Telegram, поскольку Дуров согласился «противодействовать терроризму и экстремизму». При этом судебное решение о блокировке так и не было отменено.
В марте 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине, Роскомнадзор начал кампанию против зарубежных соцсетей. Так, 1 марта РКН сначала замедлил доступ к Twitter (позднее был переименован в X), а 4 марта – полностью заблокировал его по решению Генпрокуратуры.
Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В Роскомнадзоре условием для снятия ограничений называли полное удаление запрещенных материалов – в частности, фейков о боевых действия на Украине.
С 25 февраля 2022 г. РКН по решению Генпрокуратуры начал замедлять трафик Facebook (Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России). 4 марта соцсеть была полностью заблокирована в стране. Власти обосновали эти меры с многочисленными случаями дискриминации со стороны платформы по отношению к российским СМИ. В частности, Facebook ограничил доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, изданий «Лента.ру» и «Газета.ру» и др.
С 26 февраля начали возникать проблемы с доступом к Instagram у ряда россиян, а 14 марта соцсеть также была заблокирована РКН. Власти пошли на такой шаг после заявления пресс-секретаря Meta Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram в нескольких странах, в том числе в РФ и на Украине. Ведомство нашло в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. 21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией.
После начала спецоперации на Украине российские власти стали обсуждать и возможную блокировку YouТube из-за публикации на платформе дискредитирующих армию и государство материалов.
В середине июля 2024 г. в стране началось замедление YouTube. 12 июля компания «Ростелеком» сообщила, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на платформе могут снизиться из-за технических проблем в работе оборудования Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. 25 июля тогдашний глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил о прямом воздействии на работу американского видеохостинга.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря 2024 г. заявил, что проблема замедления YouTube «больше на стороне» самого видеохостинга, чем на российской. Глава государства подчеркнул, что YouTube и Google обязаны соблюдать законы РФ.
В августе 2025 г. Роскомнадзор сообщил о введении блокировки звонков через Telegram и WhatsApp. Ведомство пояснило, что эти мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые злоумышленники используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Минцифры уточнило, что все чаще мошеннические звонки совершаются через мессенджеры, где телеком-операторы не могут их блокировать.
В конце ноября РКН начал постепенную блокировку WhatsApp, объяснив это нарушением мессенджером российского законодательства. Мессенджер, по данным ведомства, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.
В начале декабря РКН сообщил о блокировке сервиса видеозвонков FaceTime, работавшего на устройствах Apple. Регулятор объяснил это тем, что приложение, по данным правоохранительных органов, также используется для организации и проведения террористических действий в России, а также для совершения мошеннических и иных преступлений.
Тогда же Роскомнадзор подтвердил, что еще с 10 октября начал блокировку приложения для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео Snapchat.
16 января 2026 г. заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил, что полная блокировка Telegram в России пока не планируется.