Путин о замедлении Youtube: Google сам себе создал проблемы
Вопрос замедления работы Youtube в России находится скорее в ведении Google, которой и принадлежит сервис, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. По его словам, компания сама виновата в том, что не обновляла оборудование на фоне антироссийских санкций, не соблюдала законы РФ и была также замечена в манипулировании поисковыми результатами в интересах западных политиков.
«Здесь, пожалуй, вопросов [торможения] больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. <…> После того, как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google сократил финансирование [российских «дочек»], сократил поставку сюда соответствующей техники и таким образом создал сам для себя определенные проблемы», – сказал Путин.
Он также подчеркнул, что YouTube и Google не должны «жульничать», а именно – злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств. По его словам, иногда на запросы, например, о культуре и музыке, сервис выдает «какие-то вещи, которые являются пропагандой какой-то политической платформы» или практически изымает из оборота имена российских артистов, блогеров, политических деятелей.
«И это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации. Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет к ним претензии и правильно делает», – сказал Путин.
В начале августа у российских пользователей возникли проблемы с доступом к Youtube. Власти РФ заявляли, что замедление связано с бездействием Google. В корпорации утверждали, что сбои в работе Youtube не связаны с техническими проблемами или ее действиями.
18 декабря министр цифрового развития Максут Шадаев на итоговом заседании общественного совета при Минцифры России сообщил, что половина трафика американского видеохостинга Youtube перешла на российские платформы.