Путин о замедлении Youtube: Google сам себе создал проблемы

Вопрос замедления работы Youtube в России находится скорее в ведении Google, которой и принадлежит сервис, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. По его словам, компания сама виновата в том, что не обновляла оборудование на фоне антироссийских санкций, не соблюдала законы РФ и была также замечена в манипулировании поисковыми результатами в интересах западных политиков.