Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайнНа подведение итогов года поступило свыше 2 млн обращений россиян
13:23 Путин сообщил о значительном росте налоговых поступлений в новых регионах страны. По его словам, в Донецке сбор налогов увеличился на 79%, в Луганске – более чем на 90%. В Херсонской и Запорожской областях показатели превысили 200%, что связано с более низкой стартовой базой. Президент отметил устойчивую положительную динамику и подчеркнул, что новые регионы обладают «отличным потенциалом развития», а Россия располагает достаточными ресурсами для их восстановления и дальнейшего роста.
13:19 «Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем РФ. Это будет такая же дорога, как Таврида в Крыму. Четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы», – рассказал Путин.
13:14 Путин назвал правильным перевод госкомпаний в регионы. По его словам, это можно применять, в том числе, к госорганам.
13:10 Путин предложил западным экспертам, критикующим возможности российских ракет «Орешник», провести эксперимент с их применением на объекте в Киеве. Он призвал к «технологической дуэли XXI века», предложив сосредоточить системы ПВО и ПРО в одном месте для проверки эффективности «Орешника». Путин отметил, что Россия готова к такому испытанию и ждет ответа от другой стороны.
13:03 Шансов сбить «Орешник» нет, заявил Путин. «У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты», – сказал президент. Песков спросил у российского лидера, почему новое оружие называется «Орешник». «Честно? Не знаю», – ответил Путин, засмеявшись.
13:01 Путин о ситуации с выплатами бойцам, воюющим в Курской области: «Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом, сомнений нет», – пообещал президент.
12:52 Президент подчеркнул, что все в Курской области будет восстановлено, никаких сомнений в этом быть не может. «Будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады, будем восстанавливать клубы, жилье, конечно. Будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья».
12:46 Российские военные точно выбьют противника из Курской области, по-другому и быть не может, заявил Путин. Он отметил, что есть планы, но конкретную дату глава государства называть не стал в интересах военных.
12:40 «Наши бойцы действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают», – заявил Путин.
12:39 «Движение идет по всей линии фронта каждый день, – рассказал Путин о ходе спецоперации. – Наши бойцы возвращают территорию квадратным километрами», – сказал он.
12:35 Глава государства – о ценах: «Это вещь неприятная и плохая. <...> Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся».
12:33 Путин о причинах роста цен в России: «Продуктов не стало настолько больше, насколько возросло их потребление».
12:30 Путин отметил, что по мнению экспертов Банк России мог бы использовать некоторые инструменты для стабилизации экономической ситуации раньше и эффективнее, при этом не прибегая к повышению ключевой ставки. Он подчеркнул необходимость поиска сбалансированных решений для сдерживания инфляции и поддержки экономики.
12:28 Рост экономики в значительной степени является результатом укрепления суверенитета России, заявил Путин. «Вот с нашего рынка ушли многие производители – это к чему привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары», – сказал глава государства.
12:20 Путин отметил, что безработица в России составляет 2,3%. «Такого никогда вообще не было», – подчеркнул президент.
12:18 Путин: «Международные институты финансовые, экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире – впереди Китай, США, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию». По его словам, в прошлом году рост экономики составил 3,6%, «в этом году будет 3,9%, а может быть и 4% даже». За два года рост экономики в РФ составил около 8%, пояснил президент, в то время как в США он составил 5-6%, в Еврозоне – 1%, в Германии – 0.
12:15 «Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи», – заявил в начале пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос, сошел ли мир с ума, и предложил начать обсуждение с экономики.
12:12 Путин начал прямую линию.
12:11 Суворова сообщила, что на прямую линию поступают не только вопросы, но и слова благодарности в адрес президента и поздравления с Новым годом.
12:10 Модератор прямой линии – ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова – сообщила, что к началу прямой линии поступило около 2,2 млн обращений.
12:07 Песков сообщил, что прямая линия начнется с минуты на минуту.
11:40 «Мы должны работать со всеми журналистами. И, главное, мы должны использовать все возможности доносить нашу правду, правду нашего президента миру», – сказал Дмитрий Песков журналистам перед началом прямой линии с президентом. Этот подход отличает Россию от недружественных стран, подчеркнул он.
11:30 19 декабря в 12:00 начнется объединенная прямая линия и большая пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным». В совмещенном формате мероприятие проходило и в прошлом году. Тогда президент отвечал на вопросы более 4 часов. Из порядка 3 млн обращений россиян президент успел ответить на 67 вопросов. В этом году число обращений превысило 2 млн, обработкой вопросов занимаются специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отличительная черта этого года – снижение интереса россиян к международной проблематике.