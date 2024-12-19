Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн

12:18 Путин: «Международные институты финансовые, экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире – впереди Китай, США, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию». По его словам, в прошлом году рост экономики составил 3,6%, «в этом году будет 3,9%, а может быть и 4% даже». За два года рост экономики в РФ составил около 8%, пояснил президент, в то время как в США он составил 5-6%, в Еврозоне – 1%, в Германии – 0.