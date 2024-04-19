Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка может изменяться только по решению совета директоров Банка России. В 2024 г. заседания, на которых будут обсуждать вопрос о ее изменении, согласно календарю ЦБ, будут проходить 16 раз, хотя если возникнет необходимость экстренно принять решение о ставке, то их число может увеличиться. Поскольку Банк России поддерживает инфляцию вблизи целевого показателя 4%, то решение совета директоров будет зависеть от перспектив ее стабилизации у намеченной цели и от текущего уровня инфляции в стране. На который, в свою очередь, оказывают влияние активность потребительского спроса и курс рубля, а также различные экономические тренды и геополитика. Например, в конце 2023 г. после декабрьского заседания ЦБ России повысил ставку с 15 до 16%. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что, пока не начнет складываться устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ставка будет оставаться высокой. Последний прогноз инфляции Банка России на конец 2024 г. – от 4 до 4,5% годовых. В середине февраля этого года Банк России на первом в этом году заседании объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 16%, так как у регулятора не было предпосылок для снижения ставки, но и не было причин ее повышать. Поскольку высокое инфляционное давление, несмотря на его снижение по сравнению с осенними месяцами, сохраняется. А внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Анализ этих данных, которые публикуются на ежемесячной основе на сайте Центробанка РФ, помогает формировать представление о возможных экономических сценариях.