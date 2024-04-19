Что такое ключевая ставка

Что такое ключевая ставкаКлючевая ставка влияет на экономическую активность. С помощью этого инструмента ЦБ регулирует инфляцию
Ключевая ставка ЦБ РФ – это процентная ставка, от которой зависят ставки по депозитам и кредитам банков, доходность финансовых активов. В зависимости от ее уровня кредиты для населения и бизнеса становятся более или менее выгодными, а изменения ключевой ставки напрямую влияют на спрос и предложение в экономике и, как следствие, на инфляцию.
Как работает ключевая ставка
ЦБ принимает решение о размере ключевой ставки исходя из текущего и ожидаемого уровня инфляции. Если инфляционное давление остается высоким, а внутренний спрос опережает возможности расширения производства товаров и услуг, кредитно-денежная политика Центробанка проводится жестко и ключевая ставка находится на высоких значениях. Рост ключевой ставки сдерживает спрос и инфляцию, а ее снижение их стимулирует.
Степень влияния ключевой ставки на фондовые биржи
На то, как снижается и повышается ключевая ставка РФ, всегда реагируют фондовые рынки. Повышение ставки в первую очередь влияет на доходность краткосрочных депозитов и облигаций, а также приводит к изменению ликвидности в экономике. В то же время снижение ключевой ставки может стимулировать рост фондовых рынков, так как инвесторы ищут более выгодные возможности для размещения капитала.
В основном изменение ключевой ставки оказывает влияние на такую часть фондового рынка, как облигации с фиксированным и постоянным купоном, а также на облигации с купонами плавающими, но не привязанными к ставке, они могут оказаться не привлекательны по сравнению с депозитным доходом, отмечает аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. При росте ставок цены облигаций снижаются и их доходность растет. И наоборот. По ее словам, на акции этот показатель оказывает незначительное влияние, до тех пор пока значение ключевой ставки не перекрывает среднегодовой темп прироста основных биржевых индексов. «Сейчас как раз такая ситуация. Пассивные стратегии выглядят менее привлекательными по сравнению с тем, что дает банковский депозит, процент которого вырос вслед за ставкой. Зато биржевики, желающие обогнать депозит, придумывают новые интересные стратегии и технологии. Что тоже дает развитие нашему рынку», – заключает Афанасьева.
Где узнать ключевую ставку
Узнать, какая текущая ключевая ставка ЦБ, очень просто. Самый надежный источник информации в данном случае – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Также актуальные данные о ключевой ставке можно найти в крупных финансовых изданиях, банковских приложениях и на специализированных экономических порталах.
Ключевая ставка ЦБ РФ в 2024 г.
Ключевая ставка может изменяться только по решению совета директоров Банка России. В 2024 г. заседания, на которых будут обсуждать вопрос о ее изменении, согласно календарю ЦБ, будут проходить 16 раз, хотя если возникнет необходимость экстренно принять решение о ставке, то их число может увеличиться. Поскольку Банк России поддерживает инфляцию вблизи целевого показателя 4%, то решение совета директоров будет зависеть от перспектив ее стабилизации у намеченной цели и от текущего уровня инфляции в стране. На который, в свою очередь, оказывают влияние активность потребительского спроса и курс рубля, а также различные экономические тренды и геополитика. Например, в конце 2023 г. после декабрьского заседания ЦБ России повысил ставку с 15 до 16%. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина тогда пояснила, что, пока не начнет складываться устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ставка будет оставаться высокой. Последний прогноз инфляции Банка России на конец 2024 г. – от 4 до 4,5% годовых. В середине февраля этого года Банк России на первом в этом году заседании объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 16%, так как у регулятора не было предпосылок для снижения ставки, но и не было причин ее повышать. Поскольку высокое инфляционное давление, несмотря на его снижение по сравнению с осенними месяцами, сохраняется. А внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Анализ этих данных, которые публикуются на ежемесячной основе на сайте Центробанка РФ, помогает формировать представление о возможных экономических сценариях.