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/ Экономика

Оценки аналитиков по поводу решения ЦБ по ставке разошлись

У Банка России есть основания как сохранить ее, так и повысить
Дарья Мосолкина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина/ Максим Стулов / Ведомости

Опрошенные «Ведомостями» аналитики не смогли прийти к консенсусу относительно решения совета директоров ЦБ по ставке на будущем заседании 13 сентября. Чуть больше половины экспертов – 13 из 25 – полагают, что ставка сохранится на текущей отметке в 18%. Оставшиеся 12 респондентов ожидают ее роста. Шесть из них прогнозируют повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими двумя вариантами. 

По итогам прошлого заседания ЦБ поднял ставку сразу на 200 б. п. до 18%, как и ожидали аналитики. В резюме по итогам обсуждения регулятор указал на необходимость поддержания более жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее. Инфляционное давление после снижения в I квартале вновь усилилось во II квартале и складывалось выше апрельского прогноза, что свидетельствует о сохранении перегрева экономики, говорилось в пресс-релизе ЦБ. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), продолжают увеличиваться потребительская активность, поддерживаемая ростом зарплат,  а также инвестиционный спрос на фоне увеличения прибыли компаний, высоких темпов кредитования и госстимулирования, указывалось в резюме. По мнению регулятора, все еще сохраняется ряд проинфляционных рисков, в частности усиление недостаточности предложения, ухудшение условий внешней торговли под влиянием геополитической ситуации, высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, а также расширение бюджетного дефицита. Новая структура расходов может иметь более проинфляционное влияние, особенно субсидирование процентных ставок, отмечается в резюме ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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