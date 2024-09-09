Оценки аналитиков по поводу решения ЦБ по ставке разошлись

По итогам прошлого заседания ЦБ поднял ставку сразу на 200 б. п. до 18%, как и ожидали аналитики. В резюме по итогам обсуждения регулятор указал на необходимость поддержания более жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее. Инфляционное давление после снижения в I квартале вновь усилилось во II квартале и складывалось выше апрельского прогноза, что свидетельствует о сохранении перегрева экономики, говорилось в пресс-релизе ЦБ. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), продолжают увеличиваться потребительская активность, поддерживаемая ростом зарплат, а также инвестиционный спрос на фоне увеличения прибыли компаний, высоких темпов кредитования и госстимулирования, указывалось в резюме. По мнению регулятора, все еще сохраняется ряд проинфляционных рисков, в частности усиление недостаточности предложения, ухудшение условий внешней торговли под влиянием геополитической ситуации, высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, а также расширение бюджетного дефицита. Новая структура расходов может иметь более проинфляционное влияние, особенно субсидирование процентных ставок, отмечается в резюме ЦБ.