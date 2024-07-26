Банк России повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставкуУдержания ее на уровне 16% не хватило для сдерживания инфляции
На заседании 26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. и с тех пор держал ее на этом уровне. Шага в 200 б. п. ожидало большинство (15 из 29) аналитиков консенсус-прогноза «Ведомостей».
Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России, говорится в пресс-релизе по итогам решения: рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения ее к цели в 4% – существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, отметил ЦБ.
Как и на прошлом заседании, регулятор оставил жесткий сигнал – Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Банк России существенно пересмотрел свой апрельский среднесрочный прогноз. ЦБ резко повысил прогноз инфляции по итогам 2024 г. до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. В 2025 г. инфляция вернется к 4-4,5% и затем будет держаться у цели в 4%. Прогноз средней ключевой ставки на 2024 г. повышен до 16,9–17,4% с 15–16%. ВВП, по обновленной оценке регулятора, вырастет в 2024 г. на 3,5% против апрельских 2,5–3,5%. Кредитный портфель банков увеличится на 10–15% по итогам года (в апреле ЦБ прогнозировал 8–13%) – как корпоративный, так и розничный.
На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных, отмечает Банк России. В основном риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий граждан и предприятий и отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.
С 16 по 22 июля рост потребительских цен остался на отметке 0,11%, как и неделей ранее, сообщил накануне Росстат. Годовая инфляция к 22 июля замедлилась до 9,07% с 9,19% в предыдущий недельный период. По данным опросов ФОМа для Банка России, инфляционные ожидания населения в июле выросли до 12,4% с 11,9%, вернувшись к уровню января 2024 г.
Пик годовой инфляции будет в июле, а с августа – сентября Банк России рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, говорил в июле зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью телеканалу «Россия 24». Прогнозируемый в июле пик он связывал со значительным повышением тарифов на ЖКХ. «Оно является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что в прошлом июле повышения тарифов ЖКХ не происходило. Рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции с августа – сентября», – пояснял Заботкин.
Ускорение инфляции, «упрямо высокие» инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также сохраняющиеся высокие темпы прироста кредитования «требуют не предупреждений, а выстрела», говорил ранее «Ведомостям» главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. По его мнению, шаг сразу в 200 б. п. нужен, чтобы в сентябре и октябре «не пришлось повторять упражнение».
Рост банковского ипотечного портфеля в июне накануне прекращения льготной ипотеки на новостройки ускорился до 3,1% с 1,7% в мае, указывал в докладе о динамике развития банковского сектора ЦБ. Темп роста портфеля потребительских кредитов также остался довольно высоким – 2%. Всего за первое полугодие показатель увеличился уже почти на 10%. По предварительным данным компании Frank RG, в июне банки предоставили гражданам кредитов суммарно на 1,7 трлн руб., что на 14,47% выше, чем в июне 2023 г. За первое полугодие выдачи достигли 7,6 трлн руб., увеличившись на 4,2% год к году.
Корпоративное кредитование демонстрирует замедление положительной динамики до 1,2% после 1,7% в мае, отмечал регулятор.
Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков ожидал роста ставки в диапазоне от 200 до 300 б. п. – совету директоров ЦБ легче принять это решение с учетом того, что денежный рынок уже заложил повышение до пика в 19–20%.
Рост инфляционных ожиданий предприятий и потребителей в июне говорит о падении доверия к способности регулятора вернуть инфляцию к целевым 4%, считает Исаков. По его мнению, чем дольше будет длиться период «нормализации» высоких ожиданий, тем сложнее будет ЦБ снизить инфляцию.