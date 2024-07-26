Банк России повысил ключевую ставку

Банк России существенно пересмотрел свой апрельский среднесрочный прогноз. ЦБ резко повысил прогноз инфляции по итогам 2024 г. до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. В 2025 г. инфляция вернется к 4-4,5% и затем будет держаться у цели в 4%. Прогноз средней ключевой ставки на 2024 г. повышен до 16,9–17,4% с 15–16%. ВВП, по обновленной оценке регулятора, вырастет в 2024 г. на 3,5% против апрельских 2,5–3,5%. Кредитный портфель банков увеличится на 10–15% по итогам года (в апреле ЦБ прогнозировал 8–13%) – как корпоративный, так и розничный.