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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ставку до 18%

В июле инфляция достигнет пика и осенью регулятор может развернуться, ожидают аналитики
Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 26 июля после семимесячной паузы снова перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) и повысит ключевую ставку, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Большинство (15 из 19) считают базовым вариантом ее рост с нынешних 16 до 18%. При этом девять из них допускают, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два других респондента склоняются к более жесткому сценарию – 19–20%, еще два – к более мягкому: 17%.

По итогам прошлого заседания 7 июня совет директоров ЦБ в четвертый раз сохранил ставку на уровне 16%. При этом регулятор тогда дал рынку четкий сигнал, указав на вероятное повышение в июле. Для возвращения инфляции к цели потребуется «существенно более продолжительный» период поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось еще в апреле, отмечалось в пресс-релизе по итогам заседания. На среднесрочном горизонте баланс рисков еще значительнее сместился в сторону проинфляционных. Они связаны в основном с изменением условий внешней торговли, сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики от траектории сбалансированного роста, указывал ЦБ. Ближайшее заседание будет опорным, т. е. регулятор обновит свой макропрогноз (в апреле ожидания по инфляции на конец года были повышены до 4,3–4,8% с прежних 4–4,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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