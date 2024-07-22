Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ставку до 18%

По итогам прошлого заседания 7 июня совет директоров ЦБ в четвертый раз сохранил ставку на уровне 16%. При этом регулятор тогда дал рынку четкий сигнал, указав на вероятное повышение в июле. Для возвращения инфляции к цели потребуется «существенно более продолжительный» период поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось еще в апреле, отмечалось в пресс-релизе по итогам заседания. На среднесрочном горизонте баланс рисков еще значительнее сместился в сторону проинфляционных. Они связаны в основном с изменением условий внешней торговли, сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики от траектории сбалансированного роста, указывал ЦБ. Ближайшее заседание будет опорным, т. е. регулятор обновит свой макропрогноз (в апреле ожидания по инфляции на конец года были повышены до 4,3–4,8% с прежних 4–4,5%).