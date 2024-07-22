Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ставку до 18%В июле инфляция достигнет пика и осенью регулятор может развернуться, ожидают аналитики
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 26 июля после семимесячной паузы снова перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) и повысит ключевую ставку, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Большинство (15 из 19) считают базовым вариантом ее рост с нынешних 16 до 18%. При этом девять из них допускают, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два других респондента склоняются к более жесткому сценарию – 19–20%, еще два – к более мягкому: 17%.
По итогам прошлого заседания 7 июня совет директоров ЦБ в четвертый раз сохранил ставку на уровне 16%. При этом регулятор тогда дал рынку четкий сигнал, указав на вероятное повышение в июле. Для возвращения инфляции к цели потребуется «существенно более продолжительный» период поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось еще в апреле, отмечалось в пресс-релизе по итогам заседания. На среднесрочном горизонте баланс рисков еще значительнее сместился в сторону проинфляционных. Они связаны в основном с изменением условий внешней торговли, сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики от траектории сбалансированного роста, указывал ЦБ. Ближайшее заседание будет опорным, т. е. регулятор обновит свой макропрогноз (в апреле ожидания по инфляции на конец года были повышены до 4,3–4,8% с прежних 4–4,5%).