Российские компании активно защищаются от процентного риска

Всего за первую половину года компании выпустили бондов на 2,356 трлн руб., что немного меньше показателя первого полугодия прошлого года – 2,516 трлн руб., подсчитали в рейтинговом агентстве. Таким образом, доля флоатеров в размещениях выросла почти до 35% против 10% годом ранее. Флоатеры в этом году выпустили такие компании, как ГТЛК, РСХБ, РЖД и др.