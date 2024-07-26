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Российские компании активно защищаются от процентного риска

Корпоративный сектор выбирает облигации с плавающим купоном
Софья Шелудченко
Флоатеры в этом году выпустили такие компании, как ГТЛК, РСХБ, РЖД и др./ Максим Стулов / Ведомости

В этом году в корпоративном сегменте отечественного долгового рынка наблюдается резкий всплеск размещения облигаций с плавающим купоном, или флоатеров, пишут в обзоре аналитики «Эксперт РА». Объем завершенных выпусков таких бумаг в первом полугодии 2024 г. в 3 раза больше, чем год назад: 812 млрд против 257 млрд руб.

Всего за первую половину года компании выпустили бондов на 2,356 трлн руб., что немного меньше показателя первого полугодия прошлого года – 2,516 трлн руб., подсчитали в рейтинговом агентстве. Таким образом, доля флоатеров в размещениях выросла почти до 35% против 10% годом ранее. Флоатеры в этом году выпустили такие компании, как ГТЛК, РСХБ, РЖД и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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