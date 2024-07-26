Российские компании активно защищаются от процентного риска

Российские компании активно защищаются от процентного рискаКорпоративный сектор выбирает облигации с плавающим купоном
В этом году в корпоративном сегменте отечественного долгового рынка наблюдается резкий всплеск размещения облигаций с плавающим купоном, или флоатеров, пишут в обзоре аналитики «Эксперт РА». Объем завершенных выпусков таких бумаг в первом полугодии 2024 г. в 3 раза больше, чем год назад: 812 млрд против 257 млрд руб.
Всего за первую половину года компании выпустили бондов на 2,356 трлн руб., что немного меньше показателя первого полугодия прошлого года – 2,516 трлн руб., подсчитали в рейтинговом агентстве. Таким образом, доля флоатеров в размещениях выросла почти до 35% против 10% годом ранее. Флоатеры в этом году выпустили такие компании, как ГТЛК, РСХБ, РЖД и др.
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