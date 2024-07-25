Участники финрынка хотят отвязаться от курса ЦБ при исполнении валютных фьючерсов

Брокеры и банки обсуждают отказ от официального курса ЦБ в качестве базисного актива по фьючерсам на доллар и евро. Дискуссия ведется в рабочих группах при комитетах Мосбиржи, а также кулуарно между сторонами сделок по таким инструментам. Об этом «Ведомостям» рассказал один из участников обсуждения, информацию подтвердил другой знакомый с его ходом источник, а также несколько собеседников в крупных финансовых институтах. Фьючерсы предназначены для хеджирования валютных рисков экспортерами и импортерами, но основной массив участников этого рынка – физлица-спекулянты, брокеры и банки.