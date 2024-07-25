Участники финрынка хотят отвязаться от курса ЦБ при исполнении валютных фьючерсов

Участники финрынка хотят отвязаться от курса ЦБ при исполнении валютных фьючерсовДискуссия ведется в рабочих группах Мосбиржи
Брокеры и банки обсуждают отказ от официального курса ЦБ в качестве базисного актива по фьючерсам на доллар и евро. Дискуссия ведется в рабочих группах при комитетах Мосбиржи, а также кулуарно между сторонами сделок по таким инструментам. Об этом «Ведомостям» рассказал один из участников обсуждения, информацию подтвердил другой знакомый с его ходом источник, а также несколько собеседников в крупных финансовых институтах. Фьючерсы предназначены для хеджирования валютных рисков экспортерами и импортерами, но основной массив участников этого рынка – физлица-спекулянты, брокеры и банки.
После санкций против Мосбиржи, которые привели к остановке торгов долларами и евро, условия исполнения контрактов с валютными фьючерсами поменялись. Раньше базисными активами для расчета между сторонами сделки выступали значения фиксингов – бенчмарков, которые рассчитываются на основании результатов торгов на валютном рынке на дату реализации договоренностей. Формально, согласно спецификации фьючерсных контрактов, которую определяет Мосбиржа, фиксинги служат базисными активами до сих пор. Но после введения санкций площадка объявила, что с 13 июня значения фиксингов на доллар, евро и гонконгский доллар определяются на основе официальных курсов валют, устанавливаемых Банком России. ЦБ рассчитывает курс на основе сделок на внебиржевом рынке.