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Участники финрынка хотят отвязаться от курса ЦБ при исполнении валютных фьючерсов

Дискуссия ведется в рабочих группах Мосбиржи
Дмитрий Гринкевич
Артем Кульша
Мосбиржа после санкций и остановки торгов долларом и евро привязала валютные контракты к официальному курсу ЦБ, но рынок в него слабо верит/ Максим Стулов / Ведомости

Брокеры и банки обсуждают отказ от официального курса ЦБ в качестве базисного актива по фьючерсам на доллар и евро. Дискуссия ведется в рабочих группах при комитетах Мосбиржи, а также кулуарно между сторонами сделок по таким инструментам. Об этом «Ведомостям» рассказал один из участников обсуждения, информацию подтвердил другой знакомый с его ходом источник, а также несколько собеседников в крупных финансовых институтах. Фьючерсы предназначены для хеджирования валютных рисков экспортерами и импортерами, но основной массив участников этого рынка – физлица-спекулянты, брокеры и банки.

После санкций против Мосбиржи, которые привели к остановке торгов долларами и евро, условия исполнения контрактов с валютными фьючерсами поменялись. Раньше базисными активами для расчета между сторонами сделки выступали значения фиксингов – бенчмарков, которые рассчитываются на основании результатов торгов на валютном рынке на дату реализации договоренностей. Формально, согласно спецификации фьючерсных контрактов, которую определяет Мосбиржа, фиксинги служат базисными активами до сих пор. Но после введения санкций площадка объявила, что с 13 июня значения фиксингов на доллар, евро и гонконгский доллар определяются на основе официальных курсов валют, устанавливаемых Банком России. ЦБ рассчитывает курс на основе сделок на внебиржевом рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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