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Аналитики в опросе ЦБ повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке

Ведомости

Аналитики в макроэкономическом опросе Центробанка повысили прогнозы по инфляции и ключевой ставке в России, к декабрю 2024 г. ключевая ставка может составить 19%. Соответствующие результаты размещены на сайте регулятора.

Согласно опросу, прогноз инфляции на 2024 г. повышен до 7,3% с 6,5%, прогнозируемых в июле 2024 г. На 2025 г. – до 4,8% с 4,5%. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2026 г. и останется на этом уровне далее. Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке также выросли: медианный прогноз на 2024 г. – 17,1% годовых с июльских 16,8%. Ожидания на 2025 г. – 16,1%, на 2026 г. – 11,5% годовых.

Прогноз роста ВВП в 2024 г. повышен до 3,6% с 3,2%. Аналитики ожидают, что в 2025–2027 г. ВВП будет расти на 1,7–2,0%. Медианная оценка долгосрочных темпов роста немного повысилась – до 1,8% с 1,6%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2027 г. к 2021 г. составит 12,0%.

Согласно результатам, только прогнозы по уровню безработицы не изменились. Аналитики ожидают, что в 2024 г. безработица снизится до 2,6%, в 2025 г. вырастет до 2,8% и далее вернется на уровень 2023 г. в 3,0%.

На заседании 26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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