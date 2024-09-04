Аналитики в опросе ЦБ повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке
Аналитики в макроэкономическом опросе Центробанка повысили прогнозы по инфляции и ключевой ставке в России, к декабрю 2024 г. ключевая ставка может составить 19%. Соответствующие результаты размещены на сайте регулятора.
Согласно опросу, прогноз инфляции на 2024 г. повышен до 7,3% с 6,5%, прогнозируемых в июле 2024 г. На 2025 г. – до 4,8% с 4,5%. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2026 г. и останется на этом уровне далее. Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке также выросли: медианный прогноз на 2024 г. – 17,1% годовых с июльских 16,8%. Ожидания на 2025 г. – 16,1%, на 2026 г. – 11,5% годовых.
Прогноз роста ВВП в 2024 г. повышен до 3,6% с 3,2%. Аналитики ожидают, что в 2025–2027 г. ВВП будет расти на 1,7–2,0%. Медианная оценка долгосрочных темпов роста немного повысилась – до 1,8% с 1,6%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2027 г. к 2021 г. составит 12,0%.
Согласно результатам, только прогнозы по уровню безработицы не изменились. Аналитики ожидают, что в 2024 г. безработица снизится до 2,6%, в 2025 г. вырастет до 2,8% и далее вернется на уровень 2023 г. в 3,0%.
На заседании 26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – теперь она составляет 18% годовых. ЦБ последний раз повышал ставку до 16% в декабре 2023 г.