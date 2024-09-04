Аналитики в опросе ЦБ повысили прогноз по инфляции и ключевой ставке

Согласно опросу, прогноз инфляции на 2024 г. повышен до 7,3% с 6,5%, прогнозируемых в июле 2024 г. На 2025 г. – до 4,8% с 4,5%. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2026 г. и останется на этом уровне далее. Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке также выросли: медианный прогноз на 2024 г. – 17,1% годовых с июльских 16,8%. Ожидания на 2025 г. – 16,1%, на 2026 г. – 11,5% годовых.