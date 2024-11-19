Какие льготы положены участникам спецоперации

Единовременное поощрение при награждении госнаградами. Предоставляется военнослужащим и запасникам, которые получили госнаграды России или поощрения от президента и правительства за выполнения задач в ходе спецоперации. Размер выплаты зависит от должности и оклада за классный чин. При поощрении правительством России выплачивается один месячный оклад, при поощрении президентом – два оклада, при присвоении почетного звания или знаков отличия – три оклада, при вручении орденов, медалей или Георгиевского креста – 5 окладов денежного содержания за месяц.