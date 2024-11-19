Какие льготы положены участникам спецоперации

Какие льготы положены участникам спецоперацииДенежные выплаты, кредитные каникулы, списание долгов и другие преференции
19 ноября Госдума приняла закон о списании просроченных кредитных обязательств до 10 млн руб. для участников спецоперации, которые заключат контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 г. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации размера выплат в зависимости от тяжести увечья. «Ведомости» напоминают, за что еще положены деньги бойцам и их семьям, какие льготы получают ветераны боевых действий и что делать, если в них отказывают.
На какие выплаты могут претендовать участники спецоперации
Более 10 видов финансовой поддержки получают военные в зоне спецоперации на Украине. Иногда деньги автоматически перечисляются на карты, но порой требуется отдельно подать рапорт или написать заявление.
Денежное довольствие. Получают все участники спецоперации, в том числе мобилизованные, контрактники и добровольцы. Размер выплаты зависит от звания, должности и наличия надбавок, например, за командование подразделением или за работу с секретными сведениями. Оно составляет не менее 195 000 руб. в месяц.
Как получить деньги: перечисляются автоматически на личный счет с привязанной картой «Мир».
Единовременная денежная выплата. Получают мобилизованные, срочники или контрактники, которые во время спецоперации заключили с Минобороны или Росгвардией контракт не менее чем на год. Размер выплаты – 195 000 руб.
Как получить деньги: подается рапорт командиру воинской части вместе с копией контракта о воинской службе.
Как получить деньги: выплачиваются одновременно с денежным довольствием – в соответствии с приказами командиров воинских частей.
Как получить деньги: выплачиваются автоматически после того, как Социальный фонд России признал гражданина ветераном боевых действий.
Единовременная выплата при ранении. Полагается всем участникам спецоперации после ранения: контузии, травмы или телесного повреждения. Размер выплаты зависит от тяжести ранения. Например, тяжелыми считаются ранения грудной клетки, проникающие ранения живота и половых органов, травматические ампутации, а легкими – закрытые переломы, вывихи и разрывы связки. При легком ранении размер выплаты составляет 1 млн руб., при тяжелом – 3 млн руб., при травме – от 100 000 руб.
Как получить деньги: подается рапорт командиру воинской части или военному комиссару региона по месту жительства вместе со справкой о ранении.
Единовременная выплата при ранении, которое стало причиной инвалидности. Размер с 14 ноября 2024 г. – 4 млн руб. с учетом выплаты, сделанной по ранению.
Как получить деньги: перечисляются фондом «Защитники отечества».
Ежемесячная денежная компенсация по инвалидности. Полагается всем участникам спецоперации при получении ранения, которое стало причиной инвалидности. Размер выплаты зависит от группы: с 1 января 2024 г. для инвалидов I группы составляет 22 908,62 руб. в месяц, для инвалидов II группы – 11 454,30 руб. в месяц и для инвалидов III группы – 4 581,72 руб. в месяц.
Как получить деньги: подается заявление в региональный военный комиссариат или структурное подразделение Минобороны России вместе с документами, подтверждающими инвалидность и его связь с ранением в ходе спецоперации.
Единовременная выплата по охране госграницы России в районах, примыкающих к зоне ведения СВО. Полагается военнослужащим и росгвардейцам, которые получили ранения при охране российской границы вблизи зоны спецоперации. Размер выплаты – до 3 млн руб.
Как получить деньги: подается рапорт в кадровые органы Росгвардии России вместе со справкой о ранении и копией паспорта.
Единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы. Полагается военнослужащим и добровольцам, которых уволили или с которым расторгли контракт после признания их негодности после ранения. Размер выплаты с 1 января 2024 г. – 3 272 657,38 руб.
Как получить деньги: подается заявление в кадровые органы вместе с копией паспорта, выписками из приказов об увольнении и исключении из списков личного состава, а также медицинским заключением о связи ранения и неудовлетворительного состояния здоровья.
Единовременное пособие при увольнении. Получают мобилизованные и контрактники. Размер выплаты зависит от сроков службы. При выслуге менее 20 лет – в размере 2 окладов денежного содержания, 20 лет и выше – в размере 7 окладов.
Как получить деньги: выплачиваются на основании приказа командира.
Единовременное поощрение при награждении госнаградами. Предоставляется военнослужащим и запасникам, которые получили госнаграды России или поощрения от президента и правительства за выполнения задач в ходе спецоперации. Размер выплаты зависит от должности и оклада за классный чин. При поощрении правительством России выплачивается один месячный оклад, при поощрении президентом – два оклада, при присвоении почетного звания или знаков отличия – три оклада, при вручении орденов, медалей или Георгиевского креста – 5 окладов денежного содержания за месяц.
Как получить деньги: выплачиваются автоматически в течение месяца после издания акта о поощрении или награждении. Средства переводит государственный орган, который вынес такой приказ.
Страховые выплаты. Выплачиваются военнослужащим в случае ранения во время спецоперации или получения ими инвалидности в период СВО или в течение года после завершения службы. Все военнослужащие подлежат обязательному государственному страхованию, но размер выплаты зависит от тяжести страхового случая. Например, компания «СОГАЗ» выплачивает инвалидам I группы – 2,45 млн руб., инвалидам II группы – 1,6 млн руб. и инвалидам III группы – 818 000 руб. При тяжелом ранении – 327 300 руб., при легком – 81 800 руб.
Как получить деньги: выплачиваются страховщиком на основании документов, которые подтвердят страховой случай. Телефоны и адреса для переговоров можно найти на сайте конкретной компании.
Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих. Некоторые категории контрактников могут получить денежную компенсацию вместо положенных им вещей личного пользования.
Как получить деньги: подробности можно выяснить в месте прохождения службы.
Региональные выплаты. Например, Москва выплачивает участникам спецоперации по 50 000 руб. в месяц. В случае ранения им также полагаются единовременные денежные выплаты от 500 000 до 1 млн руб. Как правило, регионы публикуют размеры выплаты на сайте губернаторов или правительств.
Как получить деньги: перечисляют региональные власти согласно своим процедурам.
Какие выплаты могут получить семьи участников СВО
Некоторые выплаты положены не только военным, но и членам их семьи:
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего. Получают супруги призывников, срок беременности которых составляет не менее 180 дней. Размер выплаты на 2024 г. – 38 963,47 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего. Получают матери или опекуны детей участников спецоперации. Размер выплаты на 2024 г. – 16 698,63 руб. в месяц.
Какие медицинские услуги доступны участникам спецоперации
Во время спецоперации военнослужащие за счет государства проходят медосмотры, получают медизделия, рецептурные лекарства и медуслуги, в том числе протезирование зубов. Например, в Московской области оплачивают коронки и протезы на 100 000 руб., а в случае ранения в районе челюсти – вплоть до 1 млн руб.
Если в регионе военной службы нет военно-медицинской организации, помощь оказывают муниципальные или госклиники. Расходы на это им компенсируются. В Москве для участников СВО открыли специальную поликлинику на базе госпиталя для ветеранов войн №3 на Стартовой улице, 4. В ней оказывают все виды медпомощи – от реабилитации до сессий с психологами.
Вне зависимости от региона военнослужащие и добровольцы могут пройти медико-психологическую реабилитацию сроком до 30 дней. Возможны путевки на санаторно-курортное лечение. В случае тяжелого ранения предоставляются протезы с микропроцессорным управлением.
Какие преимущества получают участники СВО на работе
В октябре 2022 г. власти пересмотрели Трудовой кодекс РФ. После изменений работодатели не могут расторгнуть трудовой договор с мобилизованным или контрактником, который добровольно служит в зоне спецоперации. Трудовые отношения считаются приостановленными, а место работы сохраняется за работником на весь период прохождения им военной службы. В это время продолжает рассчитываться его трудовой стаж. Мобилизованные предприниматели также могут сохранить регистрацию ИП.
Если военнослужащий вернется из зоны спецоперации, но не выйдет в прежнюю компанию, работодатель может расторгнуть договор с ним только через 3 месяца после демобилизации. Во время кадровых сокращений в компании также прежде всего остаются вчерашние военнослужащие.
На случай, если возвращаться на старое место работы не хочется, с 1 января 2025 г. центры занятости начинают адресно заниматься проблемами россиян, которые отслужили в зоне СВО.
Если участник спецоперации получил статус ветерана боевых действий, он не ограничен в выборе времени для ежегодного отпуска и имеет право еще на один неоплачиваемый отпуск (сроком до 35 дней). Также ветераны могут пройти профессиональное переобучение за счет работодателя.
Как участникам спецоперации оформить кредитные каникулы
Все участники СВО и члены их семей могут воспользоваться кредитными каникулами по потребительским кредитам и ипотеке на срок прохождения службы и еще на 30 дней после ее завершения.
Каникулы предоставляются только после заявления заемщика. Направить его в свою финорганизацию можно в любой момент до 31 декабря 2024 г. Кредиторам могут потребоваться выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата. Все документы передаются лично или через родственников (специальной доверенности для этого не требуется).
Во время кредитных каникул размер задолженности по ипотечным договорам не растет. Проценты по договорам потребительского займа продолжают начисляться. Члены семьи, которые взяли каникулы, обязаны погасить начисленные им проценты, но сами мобилизованные и другие участники СВО не оплачивают эти проценты с 6 апреля 2024 г.
Важно: кредитные каникулы не предусматривают полного списания кредитов участникам спецоперации. Это только отсрочки по платежам. Все долги списываются только в случае смерти военнослужащего или получения инвалидности I группы.
Какие налоговые льготы получают участники СВО
Все военнослужащие не платят НДФЛ с выплат участникам спецоперации и освобождены от налога на имущество физлиц (квартира или комната, жилой дом, помещение или строение, хозяйственное строение, гараж или машиноместо). Списания применяют с календарного года, когда плательщика впервые привлекли к участию в СВО – в независимости от сроков службы.
Воспользоваться этими льготами также могут и члены семей: супруги, несовершеннолетние дети или взрослые дети, которые имеют инвалидность или получают образование очно (до 23 лет).
Еще участники СВО освобождены от пошлины при получении паспорта и замены национальных водительских прав. В ряде случаев возможны отсрочки по налогам, сборам и страховым взносам на все время службы в зоне спецоперации.
Иногда регионы принимают дополнительные меры поддержки, например, в Московской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областях участники спецоперации освобождены от налога на одно транспортное средство.
Подать заявления о льготе можно через личный кабинет налогоплательщика или через сервис обращений в ФНС, по почте или лично в налоговой и МФЦ.
Какие льготы получают участники СВО в сфере ЖКХ
Все участники спецоперации освобождены от пеней по коммунальным платежам и взносам на капремонт на время службы. К таким жильцам нельзя применять меры по ограничению коммунальных услуг. Но лучше еще до командировки зайти в офис управляющей компании и заключить с ней соглашение о рассрочке платежей.
Ветераны боевых действий также имеют право на компенсацию платы за аренду и содержание жилого помещения в размере 50%. В разных регионах оформлением этой льготы занимаются разные организации, например, центры субсидий, муниципальные организации социальной защиты и центры госуслуг.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства приняты отдельные меры для поддержки кадровых военных на время спецоперации. Члены их семей могут продолжать пользоваться служебной квартирой от Минобороны России. Если супруги снимали жилье, ведомство продолжает компенсировать им арендные платежи.
Какими льготами пользуются участники СВО в сфере образования
Льготы включают как послабления при поступлении, так и после зачисления:
квоты на поступление в вузы – не менее 10% от общего числа бюджетных мест на каждом направлении. По данным Минобрнауки России, по ним зачислили в вузы около 1% первокурсников;
перевод на бюджет с платного отделения, если сданы все сессии, оплачены предыдущие семестры и отсутствуют выговоры за поведение;
преимущества при зачислении в колледжи и техникумы вне зависимости от оценок в школьном аттестате.
Воспользоваться льготами при поступлении могут и дети участников СВО. В Москве их также освободили от платы за детские сады, секции и кружки, группы продленного дня и школьные обеды.
Что делать, если участнику спецоперации отказали в льготе или не начислили пособия
Всем участникам СВО и членам семей положена бесплатная юридическая помощь, в том числе при составлении заявлений, претензий и судебном разбирательстве. Также они освобождены от платы при составлении нотариальных завещаний, доверенностей, разрешений на выезд детей за пределы России и так далее.
Центры бесплатной юридической помощи работают в ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской, Воронежской, Ростовской, Курской, Орловской, Белгородской и Брянской областях, в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. Получить консультацию также можно по «горячей линии»: 8 (800) 101-20-17 или через чат-бот в Telegram.
По вопросам финансового обеспечения можно проконсультироваться на «горячей линии» Единого расчетного центра Минобороны России: 8 (800) 737-7-737 или по электронной почте erc@mil.ru.