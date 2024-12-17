Кто такой генерал Кириллов, погибший при взрыве на Рязанском проспекте

Данные с последнего брифинга с участием Кириллова Минобороны РФ публиковало 5 ноября. Тогда начальник РХБЗ говорил о ситуации в Курской области, в частности – на Курской АЭС. По его словам, Минобороны получило доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в котором говорилось, что в случае аварии на станции радиоактивному заражению подвергнется только территория России, а на территории Украины изменений фоновых значений гамма-излучения не будет. Кириллов утверждал, что при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС.