Кто такой генерал Кириллов, погибший при взрыве на Рязанском проспекте

Кто такой генерал Кириллов, погибший при взрыве на Рязанском проспектеНачальник войск РХБЗ обвинял Киев в военных биоразработках и планах по созданию «грязной бомбы»
Утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его помощник также скончался. По данным следствия, взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. По факту убийства двух военнослужащих возбуждено уголовное дело.
Кем был и чем запомнился Кириллов – в материале «Ведомостей».
Кириллову было 54 года – он родился 13 июля 1970 г. в Костроме. Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Тимошенко. С 1991 по 1995 г. служил в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С 1995 по 2009 г. прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты. С 2009 г. проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ.
С сентября 2014 г. по апрель 2017 г. был начальником Военной академии РХБ защиты имени Тимошенко. В апреле 2017 г. был назначен на должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
У Кириллова есть звание Героя труда РФ, он награжден государственными и ведомственными наградами Министерства обороны.
С начала спецоперации в феврале 2022 г. Кириллов выступал на брифингах Минобороны, в рамках которых делился данными о военных разработках Украины в радиационной, химической и биологической областях. Так, 10 марта 2022 г. он выступил с заявлением, что в украинских биолабораториях изучались возможности переноса особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. В рамках проекта, по словам Кириллова, изучались в том числе возможности распространения птичьего гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла, известной как «псевдочума птиц». Кириллов заявил, что в рамках другого проекта в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши.
Неделю спустя Кириллов представил копии документов, которые, по его словам, подтверждали финансирование Пентагоном биологических лабораторий на территории Украины. Кириллов тогда отметил, что США вложили $1,6 млн в изучение путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей, большую часть этих средств получила Украина как основной исполнитель. Работы, по информации Минобороны, осуществлялись на базе лаборатории в Харькове совместно с Центром общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси.
В июне 2024 г. Кириллов сообщил, что на Украину ввозят отработанное ядерное топливо и отходы опасных химических производств для возможного создания «грязной бомбы». Он добавил, что на Украину продолжают ввозить радиохимические вещества для утилизации. По его словам, поставки курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Основные их маршруты идут через Польшу и Румынию.
7 октября Кириллов заявил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. По данным военного ведомства, «доказательства» будут переданы представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы независимого отчета.
Данные с последнего брифинга с участием Кириллова Минобороны РФ публиковало 5 ноября. Тогда начальник РХБЗ говорил о ситуации в Курской области, в частности – на Курской АЭС. По его словам, Минобороны получило доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в котором говорилось, что в случае аварии на станции радиоактивному заражению подвергнется только территория России, а на территории Украины изменений фоновых значений гамма-излучения не будет. Кириллов утверждал, что при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС.
За свою деятельность Кириллов был внесен в санкционные списки нескольких стран. В частности, санкции против него 8 октября ввела Великобритания. Украинская интернет-газета «Страна» писала, что за день до гибели Кириллова СБУ выдвинула против него подозрение в выдаче приказа на использование химического оружия против ВСУ.