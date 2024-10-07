Кириллов предупредил о провокации Киева с химоружием
Киев готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале Минобороны.
По данным ведомства, «доказательства» будут переданы представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы независимого отчета.
«В целях содействия киевскому режиму в июне 2024 г. две группы сотрудников украинских спецслужб общей численностью более 40 человек прошли обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ на базе Химико-технологического центра в Гааге. Стало известно, что в июле и сентябре 2024 г. техсекретариат поставил на Украину две партии средств аналитического контроля», – рассказал Кириллов.
По его словам, Украина и техсекретариат ОЗХО подписали соглашение «О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия». С помощью этого документа Киев сможет «задействовать ОЗХО в собственных интересах в обход существующих процедур по конвенции, навязывая организации ложные выводы о расследовании химинцидентов».
Российское оборонное ведомство ожидает, что сфабрикованные «доказательства» будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая стартует 8 октября, а также на конференции государств – участников ОЗХО в следующем месяце.
Еще одним свидетельством готовящейся Киевом провокации генерал-лейтенант назвал поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства – «в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия».
1 октября Служба внешней разведки (СВР) сообщала, что спецслужбы нескольких стран НАТО и Украина готовят провокацию в Сирии, направленную на дискредитацию Москвы и Дамаска в Организации Объединенных Наций. Речь об инсценировке применения сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия и последующей кампании по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и ОЗХО.