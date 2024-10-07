Кириллов предупредил о провокации Киева с химоружием

«В целях содействия киевскому режиму в июне 2024 г. две группы сотрудников украинских спецслужб общей численностью более 40 человек прошли обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ на базе Химико-технологического центра в Гааге. Стало известно, что в июле и сентябре 2024 г. техсекретариат поставил на Украину две партии средств аналитического контроля», – рассказал Кириллов.