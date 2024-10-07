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Кириллов предупредил о провокации Киева с химоружием

Ведомости

Киев готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении в ходе спецоперации отравляющих веществ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, «доказательства» будут переданы представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы независимого отчета.

«В целях содействия киевскому режиму в июне 2024 г. две группы сотрудников украинских спецслужб общей численностью более 40 человек прошли обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ на базе Химико-технологического центра в Гааге. Стало известно, что в июле и сентябре 2024 г. техсекретариат поставил на Украину две партии средств аналитического контроля», – рассказал Кириллов.

По его словам, Украина и техсекретариат ОЗХО подписали соглашение «О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия». С помощью этого документа Киев сможет «задействовать ОЗХО в собственных интересах в обход существующих процедур по конвенции, навязывая организации ложные выводы о расследовании химинцидентов».

Российское оборонное ведомство ожидает, что сфабрикованные «доказательства» будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая стартует 8 октября, а также на конференции государств – участников ОЗХО в следующем месяце.

Еще одним свидетельством готовящейся Киевом провокации генерал-лейтенант назвал поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства – «в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия».

1 октября Служба внешней разведки (СВР) сообщала, что спецслужбы нескольких стран НАТО и Украина готовят провокацию в Сирии, направленную на дискредитацию Москвы и Дамаска в Организации Объединенных Наций. Речь об инсценировке применения сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия и последующей кампании по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и ОЗХО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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