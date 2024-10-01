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СВР сообщила о возможных провокациях со стороны НАТО и Украины в Сирии

Ведомости

Спецслужбы нескольких стран НАТО и Украина готовят провокацию в Сирии, направленную на дискредитацию Москвы и Дамаска в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР), ее заявление передает ТАСС.

«Замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия», – говорится в сообщении службы.

По информации СВР, в подготовке провокации страны НАТО и Украина сотрудничают с террористическими группировками, которые базируются в провинции Идлиб на севере Сирии.

С 2015 г. на аэродроме «Хмеймим» в Сирии размещается авиационная группа Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, в 2017 г. Москва и Дамаск договорились о создании российской базы технического обеспечения ВМФ, которая находится в 70 км от сирийского порта Тартус.

В марте 2023 г. президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости» положительно оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии. По его словам, оно не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом. Асад добавил, что российские базы в Сирии нужны с точки зрения «баланса сил в мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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