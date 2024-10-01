СВР сообщила о возможных провокациях со стороны НАТО и Украины в Сирии
Спецслужбы нескольких стран НАТО и Украина готовят провокацию в Сирии, направленную на дискредитацию Москвы и Дамаска в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР), ее заявление передает ТАСС.
«Замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия», – говорится в сообщении службы.
По информации СВР, в подготовке провокации страны НАТО и Украина сотрудничают с террористическими группировками, которые базируются в провинции Идлиб на севере Сирии.
С 2015 г. на аэродроме «Хмеймим» в Сирии размещается авиационная группа Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, в 2017 г. Москва и Дамаск договорились о создании российской базы технического обеспечения ВМФ, которая находится в 70 км от сирийского порта Тартус.
В марте 2023 г. президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости» положительно оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии. По его словам, оно не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом. Асад добавил, что российские базы в Сирии нужны с точки зрения «баланса сил в мире».