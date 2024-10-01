СВР сообщила о возможных провокациях со стороны НАТО и Украины в Сирии

В марте 2023 г. президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости» положительно оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии. По его словам, оно не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом. Асад добавил, что российские базы в Сирии нужны с точки зрения «баланса сил в мире».