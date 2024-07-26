Зачем Башар Асад прилетел в Россию в 2024 году

Кроме того, продолжает Бочаров, стороны могли затронуть ситуацию вокруг сектора Газа и курдскую проблему внутри Сирии. По его словам, теоретически Москва в рамках диалога между сирийским правительством и местными курдами могла бы поучаствовать в процессе урегулирования конфликта. «Но все упирается в позицию Дамаска: сирийские власти не заинтересованы в расширении самоуправления Автономной администрации Северо-Восточной Сирии, поскольку считают себя победителем в гражданской войне. А курды хотят получить гарантии собственной безопасности и справедливого распределения ресурсов», – заметил эксперт.