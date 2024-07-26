Зачем Башар Асад прилетел в Россию в 2024 году

Зачем Башар Асад прилетел в Россию в 2024 годуЭто связано с возможностью переговоров лидеров Сирии и Турции в Москве
Президент России Владимир Путин поздно вечером 24 июля провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в Москве. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей двух стран, ситуацию на Ближнем Востоке и координацию в преодолении региональных вызовов, сообщила 25 июля пресс-служба Кремля.
Предыдущий визит Асада в Россию состоялся 15 марта 2023 г. По соображениям безопасности о его визитах обычно сообщают постфактум.
На переговорах российский президент попросил у Асада поделиться своим видением ситуации на Ближнем Востоке. «К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую», – добавил Путин.
В свою очередь, президент Асад отметил, что за прошедшие десятилетия Россия и Сирия прошли «очень сложные испытания», а также стали свидетелями «сложных трансформационных процессов» внутри двух стран. Он также подчеркнул, что существуют многообещающие возможности для развития экономических отношений, передает сирийское новостное агентство Sana.
Помимо обсуждения региональных процессов, главы государств могли затронуть вопросы послевоенного восстановления Сирии, считает программный координатор РСМД Иван Бочаров. Эксперт напомнил, что в прошлом году Дамаск нормализовал отношения с рядом арабских стран. Кроме того, было возобновлено членство Сирии в Лиге арабских государств, в том числе при содействии Москвы. «Россия поддерживает стремление Саудовской Аравии участвовать в многосторонних форматах сотрудничества, например в рамках БРИКС, а также содействует привлечению инвестиций из богатых арабских монархий в Сирию», – добавил эксперт.
Кроме того, продолжает Бочаров, стороны могли затронуть ситуацию вокруг сектора Газа и курдскую проблему внутри Сирии. По его словам, теоретически Москва в рамках диалога между сирийским правительством и местными курдами могла бы поучаствовать в процессе урегулирования конфликта. «Но все упирается в позицию Дамаска: сирийские власти не заинтересованы в расширении самоуправления Автономной администрации Северо-Восточной Сирии, поскольку считают себя победителем в гражданской войне. А курды хотят получить гарантии собственной безопасности и справедливого распределения ресурсов», – заметил эксперт.
Судя по всему, одной из тем могли стать возможные переговоры между Асадом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Москве, о возможности которых сообщала турецкая газета Daily Sabah. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков частично подтвердил эту информацию, добавив, что лидеры во время диалога могли затронуть эту тему в «широком контексте».
Турция разорвала дипотношения с Сирией после начала гражданской войны в арабской республике в 2011 г. В настоящее время Турция держит свои вооруженные силы на северо-западе Сирии. Дамаск настаивает на выводе всех турецких военных из пределов своей страны.
Впервые представители Турции и Сирии провели переговоры в Москве на уровне министров обороны в декабре 2022 г. Следующая встреча этих министров прошла в российской столице в апреле 2023 г. Но эти переговоры не привели к прорыву.
Окно возможностей для потенциального возобновления переговоров Турции и Сирии открылось после смягчения позиции Дамаска относительно вывода турецких войск, полагает доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. Ранее Асад называл уход подразделений армии Турции предварительным условием для диалога. Теперь, отмечает эксперт, сирийский президент готов говорить о сроках вывода.
Другим камнем преткновения для турецко-сирийских переговоров, подчеркивает Дюрре, остается вопрос с сирийскими курдами, которых Анкара считает своими противниками. По его словам, Турция не хочет, чтобы живущие вдоль сирийско-турецкой границы курды получили какой-либо политический статус. «В том числе из-за этого застопорился процесс нормализации турецко-сирийских отношений: Дамаск не может подавить курдских повстанцев, более того, ведет с ними неформальные переговоры, чем вызывает недовольство турецкой стороны», – объяснил эксперт.
При таком раскладе потенциальные турецко-сирийские переговоры вряд ли скоро приведут к прорыву в двусторонних отношениях, считает Дюрре: «Пока не решится курдская проблема, Анкара вряд ли решится вывести свои войска. Тем не менее переговоры запустят длительный процесс примирения двух стран».