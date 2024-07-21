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Путин подтвердил Асаду поддержку правительства Сирии

Ведомости

Россия продолжит поддержку властей Сирии, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами, направленном президенту Сирии Башару Асаду.

«Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности», – говорится в заявлении.

В марте 2023 г. Асад в интервью «РИА Новости» положительно оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии. Он заявил, что оно не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом. Он добавил, что российские базы в Сирии нужны с точки зрения «баланса сил в мире». 

С 2015 г. на аэродроме Хмеймим в Сирии размещается авиационная группа Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, в 2017 г. стороны договорились о создании российской базы технического обеспечения ВМФ, которая находится в 70 км от сирийского порта Тартус.

Вместе с тем на территории Сирии находится военный контингент США. Дамаск уже неоднократно обвинял Вашингтон в воровстве нефти и других природных ресурсов с территорий, над которыми армия США установила контроль.

24 марта американская авиабаза Хараб аль-Джир в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» называло американские базы в регионе «законной целью» из-за участия США в палестино-израильском конфликте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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