Путин подтвердил Асаду поддержку правительства Сирии
Россия продолжит поддержку властей Сирии, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами, направленном президенту Сирии Башару Асаду.
«Хотел бы подтвердить, что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности», – говорится в заявлении.
В марте 2023 г. Асад в интервью «РИА Новости» положительно оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии. Он заявил, что оно не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом. Он добавил, что российские базы в Сирии нужны с точки зрения «баланса сил в мире».
С 2015 г. на аэродроме Хмеймим в Сирии размещается авиационная группа Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, в 2017 г. стороны договорились о создании российской базы технического обеспечения ВМФ, которая находится в 70 км от сирийского порта Тартус.
Вместе с тем на территории Сирии находится военный контингент США. Дамаск уже неоднократно обвинял Вашингтон в воровстве нефти и других природных ресурсов с территорий, над которыми армия США установила контроль.
24 марта американская авиабаза Хараб аль-Джир в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» называло американские базы в регионе «законной целью» из-за участия США в палестино-израильском конфликте.