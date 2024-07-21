Путин подтвердил Асаду поддержку правительства Сирии

В марте 2023 г. Асад в интервью «РИА Новости» положительно оценил идею расширения военного присутствия России в Сирии. Он заявил, что оно не должно быть временным и ограничиваться борьбой с терроризмом. Он добавил, что российские базы в Сирии нужны с точки зрения «баланса сил в мире».