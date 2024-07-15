Сирия положительно оценила инициативы по нормализации отношений с Турцией
Сирия положительно оценивает инициативы по нормализации отношении с Турцией, готова пойти навстречу при соблюдении правил. Об этом заявил глава Сирии Башар Асад, его слова приводит телеканал Alhurra.
«Мы положительно относимся к любой инициативе, но это не значит, что мы обходимся без правил. <...> Мы не против любой встречи, и важно, чтобы мы достигли положительных результатов, которые отвечают интересам Сирии и Турции», – сказал он.
Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.
14 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что страна надеется на конструктивную роль России и Ирана в нормализации отношений с Сирией. Он напомнил, что ранее переговоры по Сирии также проходили при посредничестве этих государств. Фидан при этом указал, что Анкара не изменит своего отношения к оппозиции Сирии.