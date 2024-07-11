Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии и заявил, что турки большего всего пострадали от конфликта в соседнем государстве. Свое мнение он высказал в интервью Newsweek.
«Соединенные Штаты поддерживают не курдов в Сирии, а террористов. Мы те, кто поддерживает сирийских курдов и защищает их права. Террористическая организация PKK / PYD / YPG осуществляет террористическую деятельность в регионе под видом SDF. Особенно она преследует сирийских курдов. Именно эти террористы, поддерживаемые США, угрожают курдам, арабам и туркменам в регионе и изгоняют их со своих земель», – заявил Эрдоган.
Он также выразил мнение, что PKK / PYD / YPG использует поддержку, оказываемую якобы под предлогом «борьбы с ДАИШ» (арабское название «Исламского государства», группировка запрещена в России), для нападения на Турцию и Сирию. При этом, по словам Эрдогана, Турция является единственным союзником НАТО, который «ведет ближний бой» с ДАИШ.
«Решением всех этих конфликтов является новое социальное единение в Сирии на основе территориальной целостности. Наше фундаментальное желание, чтобы Сирия была не землей, где региональные и мировые державы борются по рукам, а процветающим государством, полностью свободным от терроризма и управляемым сирийцами», – сказал Эрдоган.
7 июля Эрдоган заявил, что направит приглашение президенту Сирии Башару Асаду. Он отмечал намерение вернуть отношения между Турцией и Сирией на прежний уровень.
5 июля Эрдоган заявлял о готовности пригласить президента России Владимира Путина и Асада, чтобы при посредничестве Москвы начать процесс нормализации отношений с Дамаском.
26 июня Асад сообщил, что Сирия позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Турцией. 2 июля Эрдоган отмечал, что Турция может сделать дополнительные шаги для того, чтобы установить мир в Сирии.
Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.