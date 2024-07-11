Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии

«Соединенные Штаты поддерживают не курдов в Сирии, а террористов. Мы те, кто поддерживает сирийских курдов и защищает их права. Террористическая организация PKK / PYD / YPG осуществляет террористическую деятельность в регионе под видом SDF. Особенно она преследует сирийских курдов. Именно эти террористы, поддерживаемые США, угрожают курдам, арабам и туркменам в регионе и изгоняют их со своих земель», – заявил Эрдоган.