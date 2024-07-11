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Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии и заявил, что турки большего всего пострадали от конфликта в соседнем государстве. Свое мнение он высказал в интервью Newsweek.

«Соединенные Штаты поддерживают не курдов в Сирии, а террористов. Мы те, кто поддерживает сирийских курдов и защищает их права. Террористическая организация PKK / PYD / YPG осуществляет террористическую деятельность в регионе под видом SDF. Особенно она преследует сирийских курдов. Именно эти террористы, поддерживаемые США, угрожают курдам, арабам и туркменам в регионе и изгоняют их со своих земель», – заявил Эрдоган.

Он также выразил мнение, что PKK / PYD / YPG использует поддержку, оказываемую якобы под предлогом «борьбы с ДАИШ» (арабское название «Исламского государства», группировка запрещена в России), для нападения на Турцию и Сирию. При этом, по словам Эрдогана, Турция является единственным союзником НАТО, который «ведет ближний бой» с ДАИШ.

«Решением всех этих конфликтов является новое социальное единение в Сирии на основе территориальной целостности. Наше фундаментальное желание, чтобы Сирия была не землей, где региональные и мировые державы борются по рукам, а процветающим государством, полностью свободным от терроризма и управляемым сирийцами», – сказал Эрдоган.

7 июля Эрдоган заявил, что направит приглашение президенту Сирии Башару Асаду. Он отмечал намерение вернуть отношения между Турцией и Сирией на прежний уровень.

5 июля Эрдоган заявлял о готовности пригласить президента России Владимира Путина и Асада, чтобы при посредничестве Москвы начать процесс нормализации отношений с Дамаском.

26 июня Асад сообщил, что Сирия позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Турцией. 2 июля Эрдоган отмечал, что Турция может сделать дополнительные шаги для того, чтобы установить мир в Сирии.

Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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