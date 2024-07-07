Эрдоган: Турция направит Асаду приглашение для нормализации отношений стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит приглашение президенту Сирии Башару Асаду. Об этом сообщило агентство Anadolu.
«Мы хотим вернуть отношения между Турцией и Сирией на прежний уровень», – подчеркнул Эрдоган.
5 июля Эрдоган заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина и Асада, чтобы при посредничестве Москвы начать процесс нормализации отношений с Дамаском.
Он отметил, что сейчас Сирии «крайне важно встать на ноги и положить конец нестабильности». Для этого нужно искоренить террористические группировки. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «всегда протягивала руку дружбы» Сирии и будет продолжать это делать.
26 июня Асад заявил, что страна позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Турцией. Эрдоган 2 июля отмечал, что Турция может сделать «дополнительные шаги» для того, чтобы установить мир в Сирии.
Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г. В связи с этим в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.