Эрдоган: Турция направит Асаду приглашение для нормализации отношений стран

Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г. В связи с этим в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.