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Эрдоган: Турция направит Асаду приглашение для нормализации отношений стран

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит приглашение президенту Сирии Башару Асаду. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Мы хотим вернуть отношения между Турцией и Сирией на прежний уровень», – подчеркнул Эрдоган.

5 июля Эрдоган заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина и Асада, чтобы при посредничестве Москвы начать процесс нормализации отношений с Дамаском.

Он отметил, что сейчас Сирии «крайне важно встать на ноги и положить конец нестабильности». Для этого нужно искоренить террористические группировки. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «всегда протягивала руку дружбы» Сирии и будет продолжать это делать.

26 июня Асад заявил, что страна позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Турцией. Эрдоган 2 июля отмечал, что Турция может сделать «дополнительные шаги» для того, чтобы установить мир в Сирии.

Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г. В связи с этим в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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