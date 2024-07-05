Эрдоган предложил Путину и Асаду встретиться в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов пригласить президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, чтобы при посредничестве Москвы начать процесс нормализации отношений с Дамаском. Об этом он заявил по возвращении из Казахстана, сообщает TRT Harber.
«Я уже говорил, <...> что мы могли бы начать новый процесс [для нормализации отношений] с Сирией. Мы можем направить приглашение господину Асаду вместе с господином Путиным. Если господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса», – сказал он.
Эрдоган отметил, что сейчас Сирии «крайне важно встать на ноги и положить конец нестабильности». Для этого, продолжил турецкий лидер, нужно искоренить террористические группировки. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «всегда протягивала руку дружбы» Сирии и будет продолжать это делать.
По данным газеты Türkiye, встреча Эрдогана и Асада при посредничестве Путина может состояться в сентябре. В качестве места проведения рассматривают Россию, Ирак и страны Персидского залива.
26 июня Асад заявил, что страна позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Турцией. Эрдоган 2 июля отмечал, что Турция может сделать «дополнительные шаги» для того, чтобы установить мир в Сирии.
Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г. В связи с этим в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.