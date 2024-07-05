Эрдоган предложил Путину и Асаду встретиться в Турции

«Я уже говорил, <...> что мы могли бы начать новый процесс [для нормализации отношений] с Сирией. Мы можем направить приглашение господину Асаду вместе с господином Путиным. Если господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса», – сказал он.