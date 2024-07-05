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Эрдоган предложил Путину и Асаду встретиться в Турции

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов пригласить президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, чтобы при посредничестве Москвы начать процесс нормализации отношений с Дамаском. Об этом он заявил по возвращении из Казахстана, сообщает TRT Harber.

«Я уже говорил, <...> что мы могли бы начать новый процесс [для нормализации отношений] с Сирией. Мы можем направить приглашение господину Асаду вместе с господином Путиным. Если господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса», – сказал он.

Эрдоган отметил, что сейчас Сирии «крайне важно встать на ноги и положить конец нестабильности». Для этого, продолжил турецкий лидер, нужно искоренить террористические группировки. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «всегда протягивала руку дружбы» Сирии и будет продолжать это делать.

По данным газеты Türkiye, встреча Эрдогана и Асада при посредничестве Путина может состояться в сентябре. В качестве места проведения рассматривают Россию, Ирак и страны Персидского залива.

26 июня Асад заявил, что страна позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Турцией. Эрдоган 2 июля отмечал, что Турция может сделать «дополнительные шаги» для того, чтобы установить мир в Сирии.

Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г. В связи с этим в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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