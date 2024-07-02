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Эрдоган: Турция может принять дополнительные меры для установления мира в Сирии

По некоторым вопросам удалось достичь положительных результатов, заявил он
Ведомости

Турция может сделать «дополнительные шаги» для того, чтобы установить мир в Сирии. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к нации после заседания кабмина.

«Есть возможность предпринять дополнительные шаги, которые послужат миру и спокойствию [в Сирии]», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Эрдоган добавил, что Турция пыталась найти политическое решение сирийского конфликта и предотвратить дальнейшее кровопролитие. Президент отметил, что по некоторым вопросам удалось достичь положительных результатов.

26 июня президент Сирии Башар Асад заявил, что страна позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Турцией. Годом ранее главы внешнеполитических ведомств России, Турции, Сирии и Ирана договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по урегулированию отношений между Анкарой и Дамаском.

Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г. В связи с этим в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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