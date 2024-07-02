Эрдоган: Турция может принять дополнительные меры для установления мира в Сирии

Эрдоган: Турция может принять дополнительные меры для установления мира в СирииПо некоторым вопросам удалось достичь положительных результатов, заявил он
Турция может сделать «дополнительные шаги» для того, чтобы установить мир в Сирии. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к нации после заседания кабмина.
«Есть возможность предпринять дополнительные шаги, которые послужат миру и спокойствию [в Сирии]», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Эрдоган добавил, что Турция пыталась найти политическое решение сирийского конфликта и предотвратить дальнейшее кровопролитие. Президент отметил, что по некоторым вопросам удалось достичь положительных результатов.
26 июня президент Сирии Башар Асад заявил, что страна позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Турцией. Годом ранее главы внешнеполитических ведомств России, Турции, Сирии и Ирана договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по урегулированию отношений между Анкарой и Дамаском.
Обострение отношений между Анкарой и Дамаском произошло на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г. В связи с этим в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. Страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию.