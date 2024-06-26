Асад: Сирия позитивно относится к нормализации отношений с Турцией
Сирия позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Турцией, заявил сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым. Заявление опубликовала канцелярия президента Сирии.
«Президент Асад отметил, что Сирия всегда позитивно и конструктивно относилась ко всем соответствующим инициативам, отметив, что успех и плодотворность любой инициативы проистекают из уважения к суверенитету и стабильности государств», – говорится в сообщении.
В мае 2023 г. министры иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана в Москве договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по урегулированию отношений между Анкарой и Дамаском. Эта работа должна проводиться в координации с министерствами обороны и спецслужбами четырех стран.
Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что задача Москвы - не только закрепление политической нормализации сирийско-турецких отношений, но и обсуждение вопроса о восстановлении транспортных логистических связей между двумя странами и возобновлении торгово-экономического взаимодействия.