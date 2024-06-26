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Асад: Сирия позитивно относится к нормализации отношений с Турцией

Ведомости

Сирия позитивно относится к инициативам по нормализации отношений с Турцией, заявил сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым. Заявление опубликовала канцелярия президента Сирии.

«Президент Асад отметил, что Сирия всегда позитивно и конструктивно относилась ко всем соответствующим инициативам, отметив, что успех и плодотворность любой инициативы проистекают из уважения к суверенитету и стабильности государств», – говорится в сообщении.

В мае 2023 г. министры иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана в Москве договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по урегулированию отношений между Анкарой и Дамаском. Эта работа должна проводиться в координации с министерствами обороны и спецслужбами четырех стран.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что задача Москвы - не только закрепление политической нормализации сирийско-турецких отношений, но и обсуждение вопроса о восстановлении транспортных логистических связей между двумя странами и возобновлении торгово-экономического взаимодействия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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