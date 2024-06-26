Асад: Сирия позитивно относится к нормализации отношений с Турцией

В мае 2023 г. министры иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана в Москве договорились поручить своим заместителям подготовить дорожную карту по урегулированию отношений между Анкарой и Дамаском. Эта работа должна проводиться в координации с министерствами обороны и спецслужбами четырех стран.