Конституционный трибунал Польши заявил о госперевороте в стране
В Польше происходит переворот. Об этом заявил вице-председатель конституционного трибунала (КТ) страны Бартоломей Соханьский. Его слова передает газета Rzeczpospolita.
«То, что происходит, – это нечто неслыханное. Я являюсь независимым судьей КТ, занимая девятилетний срок полномочий судьи и шестилетний срок вице-председателя. <…> Я не знаю таких законов, которые позволяли бы таким образом вмешиваться в независимость суда и независимого судьи. Происходит переворот», – сказал Соханский.
Соханский сообщил, что ему позвонила судья трибунала Анна Корвин-Пиотровская и сообщила, что он отстранен от работы. Соханский добавил, что не может попасть в суд, на территории которого находятся полицейские с экипировкой для подавления беспорядков.
Издание пояснило, что Корвин-Пиотровская издала два постановления от 30 октября 2026 г. о приостановке полномочий четырех судей трибунала, включая его председателя, сроком на один месяц. Корвин-Пиотровская, в свою очередь, заявила, что теперь сама управляет судебным органом, сославшись на соответствующий закон.