Бывшее здание Министерства строительства СССР в центре Москвы переделают в ЖКЕго площадь при этом увеличится более чем в 1,5 раза
Столичная мэрия согласилась с возможностью проведения реконструкции бывшего здания Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР на Большой Садовой улице в центре Москвы в жилой комплекс. Это следует из документов городского правительства, с которыми ознакомились «Ведомости». Там говорится, что общая площадь объекта при этом увеличится более чем в 1,5 раза – с текущих 13 741 до 21 734 кв. м. С учетом того что инвестор обязан будет сохранить фасад здания, сделать это можно будет за счет внутренних перепланировок и обустройства подземного паркинга, уточняется в материалах. В комплексе предусмотрено 77 квартир общей площадью около 10 400 кв. м, а также 73 машино-места. «Ведомости» направили запрос в столичный департамент градостроительной политики.
Здание на Большой Садовой улице было построено в 1910 г. С 1963 г. оно использовалось для нужд Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. В 1990-х гг. объект перешел в собственность корпорации «Монтажспецстрой». С 2001 по 2015 г. там размещался ночной клуб «Б2». Кто именно будет заниматься реконструкций данного комплекса, пока не известно. В 2013 г. здание приобрела компания Rossmils, которая планировала перестроить его сначала в элитный апарт-комплекс на 68 резиденций в партнерстве с итальянским модным домом Roberto Cavalli, а затем в гостиницу под брендом AC Hotels by Marriott. Однако эти проекты так и не были реализованы.