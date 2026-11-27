Здание на Большой Садовой улице было построено в 1910 г. С 1963 г. оно использовалось для нужд Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. В 1990-х гг. объект перешел в собственность корпорации «Монтажспецстрой». С 2001 по 2015 г. там размещался ночной клуб «Б2». Кто именно будет заниматься реконструкций данного комплекса, пока не известно. В 2013 г. здание приобрела компания Rossmils, которая планировала перестроить его сначала в элитный апарт-комплекс на 68 резиденций в партнерстве с итальянским модным домом Roberto Cavalli, а затем в гостиницу под брендом AC Hotels by Marriott. Однако эти проекты так и не были реализованы.