Влияние нефтяного шока на китайскую экономику из-за проблем с Ормузским проливом оказалось меньше ожиданий экономистов, говорится в обзоре Совкомбанка. По прогнозам экспертов, сокращение поставок при прочих равных условиях должно было уменьшить валовую добавленную стоимость (ВДС) КНР на 1,25% по сравнению со сценарием без шока. Из них 1% приходится на прямой эффект, а 0,25% – на косвенный. Но экономика Китая оказалась более устойчивой. Темпы роста реального ВВП замедлились лишь на 0,5 п. п. за неполный год – с 5% в I квартале до 4,5% в III квартале 2026 г., а ВДС промышленности уменьшилась с 6,1 до 5,2%. Наибольшие потери по ВДС среди китайских отраслей понесли строительство (-0,3 п. п.), наземный транспорт, химия и сельское хозяйство (все по -0,1 п. п.), рассчитали аналитики. Большую роль в сглаживании кризиса сыграли китайские стратегические запасы нефти, отмечают эксперты, опрошенные «Ведомостями».