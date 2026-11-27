В число приоритетных населенных пунктов, для которых планируется разработка мастер-планов, вошли административные центры субъектов Федерации, агломерации, города с крупными инвестиционными проектами и стратегические города. Об этом говорится в ответе правительства России на вопрос члена комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Дарьи Кислицыной («Новые люди»; НЛ), копия которого есть у «Ведомостей».