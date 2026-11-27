Какие города вошли в число приоритетных для разработки мастер-планов развитияЭта работа начнется после принятия соответствующего федерального закона
В число приоритетных населенных пунктов, для которых планируется разработка мастер-планов, вошли административные центры субъектов Федерации, агломерации, города с крупными инвестиционными проектами и стратегические города. Об этом говорится в ответе правительства России на вопрос члена комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Дарьи Кислицыной («Новые люди»; НЛ), копия которого есть у «Ведомостей».
Кислицына интересовалась, рассматривается ли возможность распространения опыта дальневосточных городов, для которых были разработаны мастер-планы развития, на населенные пункты других регионов России. Правительство России 9 января 2024 г. утвердило мастер-планы 16 дальневосточных городов – Анадыря, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска. В июле 2023 г. были утверждены мастер-планы для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды и Южно-Сахалинска.