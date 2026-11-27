Правительство признало избыточными и отменило около 40% отчетов, которые региональные органы власти подают в федеральный центр, сообщила вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова (ее цитирует аппарат). Речь идет о порядка 2000 форм, которые вошли в периметр проекта «Гильотина отчетности». Еще 2404 отчета находятся в серой зоне, т. е. решение об их судьбе будет принято в I квартале 2027 г., пояснил «Ведомостям» представитель аппарата. Всего же от регионов поступил 7401 отчет для оценки.