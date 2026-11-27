«Территория свободы»: художники не столь отдаленныеВ Музее AZ рассказывают о нонконформистах, черпавших вдохновение в пейзажах Тарусы
Таруса – небольшой городок на Оке – неразрывно ассоциируется с целой плеядой видных культурных деятелей от Василия Поленова и Константина Паустовского до Святослава Рихтера и Беллы Ахмадулиной. О том, как в середине прошлого века эта местность превратилась в территорию свободы, рассказывает новая выставка в Музее AZ. Она объединила более 70 работ представителей так называемого другого искусства, чья судьба оказалась связана с Тарусой. Этим летом там вспоминали скандальную выставку 1961 г. Тогда молодые художники, которых лишь десятилетие спустя станут называть шестидесятниками, решили показать в местном доме культуры свои работы, отвергнутые столичными музеями. Экспозиция провисела всего неделю, но на этом территория свободы не захлопнулась, а стала лишь расширяться. И если летняя выставка в Тарусе, также организованная Музеем AZ, вспоминала о событиях 1961 г., то новая посвящена тому, что происходило позже.
Таруса и до появления здесь будущих шестидесятников была местом притяжения людей искусства. В начале XX в. здесь жили и творили Василий Поленов и Виктор Борисов-Мусатов. Примерно тогда же городок начали называть русским Барбизоном, но выставка в Музее AZ начинается с сюжета о спорности такого сравнения. В 1960-е гг. в Тарусу на пленэры приехали студенты художественного факультета ВГИКа. Посетители выставки могут увидеть подборку этюдов, созданных четырьмя из них. «Туман постепенно спадал, обнажая убогий пейзаж, – вспоминал позднее Валентин Воробьев, один из этой четверки. – Появился искалеченный дебаркадер. На мокром пароме валялся пьяница. В сырой траве квакали лягушки. В грязи застряла телега с сеном. Бородатая коза жевала тряпку. С гнилой лодки какой-то шизофреник в очках пытался поймать пескаря». При этом сами эскизы наперекор словесному пессимизму наполнены яркими красками и дышат свободой, которая на годы вперед стала определяющей характеристикой творческой жизни Тарусы.