Таруса – небольшой городок на Оке – неразрывно ассоциируется с целой плеядой видных культурных деятелей от Василия Поленова и Константина Паустовского до Святослава Рихтера и Беллы Ахмадулиной. О том, как в середине прошлого века эта местность превратилась в территорию свободы, рассказывает новая выставка в Музее AZ. Она объединила более 70 работ представителей так называемого другого искусства, чья судьба оказалась связана с Тарусой. Этим летом там вспоминали скандальную выставку 1961 г. Тогда молодые художники, которых лишь десятилетие спустя станут называть шестидесятниками, решили показать в местном доме культуры свои работы, отвергнутые столичными музеями. Экспозиция провисела всего неделю, но на этом территория свободы не захлопнулась, а стала лишь расширяться. И если летняя выставка в Тарусе, также организованная Музеем AZ, вспоминала о событиях 1961 г., то новая посвящена тому, что происходило позже.