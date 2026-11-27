Как в КПРФ намерены увеличить численность партии на треть за годКоммунисты надеются омолодить организацию и увеличить корпус наблюдателей
В КПРФ ввели персональные задания по привлечению в партию новых членов: каждый коммунист должен рекомендовать для вступления как минимум одного человека в год, а руководители партии, региональных и местных организаций – не менее трех. Об этом «Ведомостям» сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
К следующему декабрю численность членов партии должна вырасти на треть, уточнил коммунист. Ежегодно в КПРФ вступает порядка 13 000–14 000 человек «в рабочем режиме», отметил он. Сейчас в партии состоит 150 000 человек.
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