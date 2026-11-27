В КПРФ ввели персональные задания по привлечению в партию новых членов: каждый коммунист должен рекомендовать для вступления как минимум одного человека в год, а руководители партии, региональных и местных организаций – не менее трех. Об этом «Ведомостям» сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.