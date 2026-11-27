Президент перечислил несколько глобальных тенденций в сфере развития ИИ: качественно иной уровень автономности, преодоление границ цифрового мира и выход в физический мир, постоянное расширение открытого доступа пользователей к ИИ. После этого он перешел к тому, что Россия делает ставку на суверенные модели ИИ. «В текущем году получено научное подтверждение того, что ранее интуитивно вызывало тревогу. Явление, известное как подсознательное обучение, показывает: через данные одна языковая модель может передавать модели с похожей архитектурой собственные особенности и предпочтения. Что, безусловно, подтверждает: если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно «подсказывает» эти самые ценности миллионам пользователей, миллионам людей, формирует их сознание и ценностный код», – рассказал Путин. По его мнению, именно поэтому и нужно самим определять требования к безопасности и качеству ИИ. Сейчас подобные модели есть у «Сбера» и «Яндекса», отметил президент.