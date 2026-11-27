Каким Владимир Путин видит правовое регулирование сферы ИИПрезидент рассказал об этом на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»
Президент Владимир Путин предложил обновить Национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) России, рассчитанную до 2036 г., и утвердить Национальный план действий в сфере ИИ. Это необходимо сделать с учетом обеспечения совместной работы людей и автономных систем, причем перестроив под это управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Об этом Путин заявил, выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которую проводит «Сбер». Выступление президента на пленарном заседании предваряла полуторачасовая выставка, посвященная развитию ИИ в России и Казахстане. Гостем мероприятия стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главам государств рассказали о внедрении ИИ в образовании, здравоохранении, госуправлении, промышленности, транспорте.
Пленарное же заседание началось с того, что глава «Сбера» Герман Греф вывел на сцену своего соведущего – робота Грина. «Здравствуйте, Владимир Владимирович, Касым-Жомарт Кемелевич, Герман Оскарович! Рад видеть! Приветствую уважаемых гостей конференции! За год я сильно изменился. В моем новом теле стало больше степеней свободы, а вместе с ними расширился и спектр возможностей», – вещал робот. Искусственный интеллект (ИИ) на все семейство роботов общий, поэтому очень удобно: учится один, а пользу получают все роботы, рассказывал соведущий.
Греф еще пару раз обратился после этого к Грину. А затем сказал, что хочет представить зрителям балетное шоу с участием студентов Академии танца Бориса Эйфмана и антропоморфных роботов. Правда, в начале произошла заминка – роботы, видимо, нервничали перед первым выступлением. И Греф еще пару минут рассказывал аудитории про развитие ИИ. После этого на экране начался ролик, где артисты танцевали вместе с роботами, а затем они вышли на сцену перед главами России и Казахстана. И исполнили «первое в мире шоу балета с антропоморфным роботом»: несколько артистов балета танцевали с несколькими роботами в парах. Постановка самого Эйфмана.
«Герман Оскарович рассказывал, как и что было сделано за прошедший год, как много изменилось, какой прогресс был достигнут. Я подумал про себя: если в следующем году придется заполнять паузу, то он сам вместе со своим помощником Грином и станцует, и сальто сделает, а может, и фляк нам покажет, изобразит какие-то более сложные элементы акробатики», – начал свое выступление Путин на пленарном заседании.
Президент подчеркнул, что сейчас стоит принципиальная задача, чтобы внедрение ИИ охватывало все сферы жизни людей. «Почему эта задача носит принципиальный характер? Почти 10 лет назад – позволю себе вспомнить об этом – говорил, что если какая-либо страна добьется лидерства в создании искусственного интеллекта, эта страна будет властелином мира», – сказал Путин. И за это время ситуация радикально изменилась: обладание даже новейшим поколением ИИ не гарантирует устойчивого развития, лидерство будет за теми, кто «гармонично обеспечит» совместную работу людей и автономных систем, а также перестроит под это управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу.
Разработкой Национального плана действий в сфере ИИ займется Комиссия по вопросам развития технологий ИИ.
Президент перечислил несколько глобальных тенденций в сфере развития ИИ: качественно иной уровень автономности, преодоление границ цифрового мира и выход в физический мир, постоянное расширение открытого доступа пользователей к ИИ. После этого он перешел к тому, что Россия делает ставку на суверенные модели ИИ. «В текущем году получено научное подтверждение того, что ранее интуитивно вызывало тревогу. Явление, известное как подсознательное обучение, показывает: через данные одна языковая модель может передавать модели с похожей архитектурой собственные особенности и предпочтения. Что, безусловно, подтверждает: если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно «подсказывает» эти самые ценности миллионам пользователей, миллионам людей, формирует их сознание и ценностный код», – рассказал Путин. По его мнению, именно поэтому и нужно самим определять требования к безопасности и качеству ИИ. Сейчас подобные модели есть у «Сбера» и «Яндекса», отметил президент.
«Предлагаю дополнительно поддержать развитие отечественных суверенных моделей», – сказал Путин. Он перечислил несколько необходимых для этого шагов. Первое – органы власти всех уровней, учреждения науки, искусства и культуры должны наращивать оцифровку достоверных данных для обучения отечественных моделей ИИ. Второе – для всех операционных систем, установленных на мобильных телефонах, должно быть «окно выбора», т. е. должно быть не единственное предустановленное приложение с ИИ, а возможность выбирать, какой моделью или ИИ-агентом пользоваться. Третье – нужно формировать экономическую основу для инвестиций в модели суверенного ИИ через создание условий для их ускоренного и повсеместного внедрения. Четвертое – расширять использование ИИ в науке, при реализации нацпроектов технологического лидерства, «чтобы ускорять поиск гипотезы и переход к прикладным технологиям».
Кроме того, президент предложил разработать систему государственно-частного партнерства для быстрого строительства центров обработки данных.
Особо Путин подчеркнул необходимость заниматься вопросами кибербезопасности, поскольку увеличилось число кибератак с использованием ИИ. В связи с этим он призвал настроить правовое регулирование этой сферы. В частности, определить пределы полномочий ИИ-агентов, сформировать механизмы заключения и исполнения сделок с помощью ИИ, предложить правовые нормы для мультиагентных систем, когда один ИИ-агент исполняет роль «руководителя», «дирижера», «оркестранта», разбивает задачи на части и раздает их цифровым исполнителям. Также президент сказал, что теневое применение ИИ, в том числе зарубежных моделей, несет риски для персональных данных людей, коммерческой тайны и интеллектуальной собственности. При этом внедрение ИИ никакими запретами не остановить, поэтому фокус инвестиций нужно переносить в создание прикладных, типовых продуктов на базе ИИ и добиваться кратного роста эффективности бизнес-процессов.