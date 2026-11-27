Минэк предложил установить правила заключения сделок от лица ИИ-агентовПравительству предстоит определить, кто возместит ущерб от действий цифровых помощников
Минэкономразвития предложило определить правовой статус сделок, которые автономные ИИ-агенты смогут самостоятельно заключать от имени пользователей, и распределить ответственность за причиненный ими вред. Такие положения содержатся в проекте Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сфере до 2036 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Документ был представлен на заседании рабочей группы в ЦСР 23 ноября, знают два собеседника «Ведомостей», присутствовавших на мероприятии. Проект стратегии создавали в 17 рабочих группах под руководством замглавы администрации президента Максима Орешкина. Представитель Минэка подтвердил, что документ внесен в правительство и обсуждался с бизнесом в ЦСР.
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