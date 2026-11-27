Минэкономразвития предложило определить правовой статус сделок, которые автономные ИИ-агенты смогут самостоятельно заключать от имени пользователей, и распределить ответственность за причиненный ими вред. Такие положения содержатся в проекте Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сфере до 2036 г., с которым ознакомились «Ведомости».