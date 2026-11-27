Число сделок корпоративных венчурных фондов достигло минимума за девять летКрупный бизнес отказывается от портфельных инвестиций в пользу покупки стартапов
Число сделок 10 российских корпоративных венчурных фондов в 2025 г. сократилось на 80% до двух – это минимальный показатель с 2017 г. Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании Dsight, с которым ознакомились «Ведомости». Совокупный размер исследованных фондов составляет 30,4 млрд руб. В 2024 г. они совершили 10 сделок, в 2023 г. – 20.
Dsight учитывала только корпоративные венчурные фонды, работающие в форме отдельных юридических лиц. В выборку не вошли компании, инвестирующие в стартапы напрямую или через внутренние инвестиционные подразделения.
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