Число сделок 10 российских корпоративных венчурных фондов в 2025 г. сократилось на 80% до двух – это минимальный показатель с 2017 г. Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании Dsight, с которым ознакомились «Ведомости». Совокупный размер исследованных фондов составляет 30,4 млрд руб. В 2024 г. они совершили 10 сделок, в 2023 г. – 20.