Спецпосланник президента США Джаред Кушнер посоветовал израильскому руководству отказаться от военного мышления и сосредоточиться на экономической дипломатии на фоне патовой ситуации в секторе Газа. Такое предложение зять американского президента Дональда Трампа и один из участников переговорного процесса на Ближнем Востоке сделал в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера поздно вечером 25 ноября. В качестве примера он привел политику Саудовской Аравии и ОАЭ, власти которых отправляют представительную делегацию в Вашингтон и подписывают там вместе с американцами взаимовыгодные экономические соглашения.