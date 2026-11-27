Может ли ситуация в секторе Газа выйти из тупикаБелый дом призывает Израиль ускорить реализацию плана Трампа в Газе
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер посоветовал израильскому руководству отказаться от военного мышления и сосредоточиться на экономической дипломатии на фоне патовой ситуации в секторе Газа. Такое предложение зять американского президента Дональда Трампа и один из участников переговорного процесса на Ближнем Востоке сделал в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера поздно вечером 25 ноября. В качестве примера он привел политику Саудовской Аравии и ОАЭ, власти которых отправляют представительную делегацию в Вашингтон и подписывают там вместе с американцами взаимовыгодные экономические соглашения.
В подкасте Axel Springer Кушнер также высоко оценил экономические и технологические возможности Израиля и посоветовал израильтянам уделить приоритетное внимание коммерциализации этих сильных сторон для лучшей интеграции страны на Ближнем Востоке. По его словам, еврейское государство могло бы совместно с Египтом построить центры обработки данных на Синайском полуострове, если бы не конфликт в сектора Газа.