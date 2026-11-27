Самозапрет на азартные игры показал неполную эффективностьЭксперты предлагают внедрить механизм единой идентификации личности
Введение с 1 сентября 2026 г. самозапрета на азартные игры не снизило количества обращений от зависимых граждан – тем, кто воспользовался этим механизмом, продолжают приходить предложения делать ставки. Об этом в Совете Федерации заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»). Он выступал на совещании по актуальным вопросам регулирования деятельности по проведению азартных игр.
Такая информация поступает от граждан, обращающихся в комитет, сказал он. Чтобы обойти самозапрет, установившим его предлагается сыграть, например, с другого аккаунта или «зарегистрироваться через другие механизмы», пояснил Боярский. «Люди продолжают играть на последнее, в долг», – подчеркнул он. Решением может стать единая идентификация, продолжил депутат, не вдаваясь в подробности. Такой механизм позволит доподлинно знать, кто именно регистрирует аккаунт, и избежать таким образом злоупотреблений, сказал он.