Тэлботт занимал пост заместителя госсекретаря большую часть двух президентских сроков Клинтона. Он был одним из главных советников президента по России, когда тот пытался наладить личные отношения с российским лидером Борисом Ельциным и поддержать реформы после распада Советского Союза. Клинтон и Тэлботт познакомились в конце 1960-х г. в Оксфордском университете, где вместе жили в одной комнате.