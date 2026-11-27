Умер бывший советник Билла Клинтона по России Строуб Тэлботт
Бывший заместитель госсекретаря США и бывший советник экс-президента Билла Клинтона по России Строуб Тэлботт умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным издания, он скончался в своем доме в городе Спрингс на острове Лонг-Айленд. Его смерть подтвердила супруга Барбара Лазар Ашер.
Тэлботт занимал пост заместителя госсекретаря большую часть двух президентских сроков Клинтона. Он был одним из главных советников президента по России, когда тот пытался наладить личные отношения с российским лидером Борисом Ельциным и поддержать реформы после распада Советского Союза. Клинтон и Тэлботт познакомились в конце 1960-х г. в Оксфордском университете, где вместе жили в одной комнате.
До прихода на государственную службу Тэлботт работал в журнале Time. В 1969 г. он стажировался в московском бюро издания, а позднее перевел и отредактировал записи воспоминаний бывшего советского лидера Никиты Хрущева. После работы в Госдепартаменте Тэлботт возглавил исследовательский центр Brookings Institution.