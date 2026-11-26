Компания потребовала взыскать с Maire более 159,2 млрд руб. убытков, около 8,1 млрд руб. неосновательного обогащения, а также более 3,8 млрд руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Требования полностью удовлетворены судом первой инстанции. При этом суд принял отказ истца от второй части иска о взыскании около 8,8 млрд руб. убытков. Солидарными ответчиками по ней указывались подконтрольные Maire итальянская Tecnimont и российская «МТ Руссия».