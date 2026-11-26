Суд взыскал с итальянской Maire более 171 млрд рублей в пользу «Еврохима»
Арбитражный суд Москвы взыскал свыше 171,1 млрд руб. с итальянской инженерно-строительной компании Maire. Об этом сообщило агентство «РИА Новости». Иск был направлен ООО «Еврохим Северо-Запад – 2» в марте.
Компания потребовала взыскать с Maire более 159,2 млрд руб. убытков, около 8,1 млрд руб. неосновательного обогащения, а также более 3,8 млрд руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Требования полностью удовлетворены судом первой инстанции. При этом суд принял отказ истца от второй части иска о взыскании около 8,8 млрд руб. убытков. Солидарными ответчиками по ней указывались подконтрольные Maire итальянская Tecnimont и российская «МТ Руссия».
21 ноября 2025 г. «Еврохим Северо-Запад – 2» подал в Арбитражный суд Москвы иск к «МТ Руссия» и Tecnimont S.p.A. В компании требовали признать недействительной заключенную между ними сделку об уступке прав требования. В «Еврохиме Северо-Запад – 2» считают, что уступка могла быть совершена с целью вывода активов из российской юрисдикции на фоне предъявленного иска о взыскании долга в 202,97 млрд руб.
19 ноября 2025 г. «Еврохим Северо-Запад – 2» также подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании 202,97 млрд руб. с Maire S.p.A. из-за неисполнения ею обязательств по строительству нового производства аммиака и карбамида в Кингисеппе (Ленинградская обл.). Представитель компании пояснил, что с осени 2021 г. подрядчики задерживали выполнение контракта, требовали увеличения его стоимости и продления сроков.