«Практически каждому человеку предстоит осваивать навыки кооперации с автономными системами. Речь не о том, чтобы заниматься бездумным делегированием полномочий. Нет, нужно уметь ставить искусственному интеллекту сложные нестандартные задачи и открывать с его помощью целые пласты, массивы новых знаний», – сказал он.