Путин: каждому человеку придется осваивать навыки работы с ИИ
Практически каждому человеку предстоит научиться работать с ИИ. Об этом в ходе пленарного заседания конференции «Сбербанка» «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил президент России Владимир Путин.
«Практически каждому человеку предстоит осваивать навыки кооперации с автономными системами. Речь не о том, чтобы заниматься бездумным делегированием полномочий. Нет, нужно уметь ставить искусственному интеллекту сложные нестандартные задачи и открывать с его помощью целые пласты, массивы новых знаний», – сказал он.
В ходе заседания конференции Путин также заявил, что «в век роботов и автономных технологий» будет расти значение учителей, и их труд необходимо поддерживать.
5 октября Путин также заявил, что ИИ не должен подменять самостоятельное мышление школьников. Он добавил, что использование ИИ может привести к неблагоприятным последствиям, если ученик ограничивается получением готового ответа и самостоятельно не работает над задачей.