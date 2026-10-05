Путин призвал не заменять самостоятельное мышление школьников ответами ИИ

«Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик нажимал кнопочку для конкретного ответа, правильного ответа и сам не включал голову и не тренировал свои нейросети, вот это ведет к такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату», – сказал Путин. Он подчеркнул, что необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок развивал собственные способности.