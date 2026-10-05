Путин призвал не заменять самостоятельное мышление школьников ответами ИИ
Искусственный интеллект не должен подменять самостоятельное мышление школьников, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» и финалистами телешоу «Классная тема».
По словам президента, использование ИИ может привести к неблагоприятным последствиям, если ученик ограничивается получением готового ответа и самостоятельно не работает над задачей.
«Если использование искусственного интеллекта сводится к тому только, чтобы ученик нажимал кнопочку для конкретного ответа, правильного ответа и сам не включал голову и не тренировал свои нейросети, вот это ведет к такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату», – сказал Путин. Он подчеркнул, что необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок развивал собственные способности.
С 1 сентября российские школьники начали изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленного курса информатики. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов отмечал, что новый профиль уже включен во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике.
С 1 сентября 2027 г. в старших классах должен вступить в силу новый образовательный стандарт, в котором навыки работы с технологиями ИИ включены в перечень метапредметных результатов обучения. 1 октября Путин также заявлял, что человечеству еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом, в том числе определить, как развитие технологии повлияет на интеллектуальный уровень людей.