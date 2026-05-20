В школах России с 1 сентября внедрят профиль «Искусственный интеллект»
С 1 сентября российские школьники приступят к изучению профиля «Искусственный интеллект». Занятия будут проходить в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов «РИА Новости».
Кравцов отметил, что вектор развития образования задается Всероссийской олимпиадой школьников, очередной цикл которой завершился в мае. В олимпиаду по информатике включен новый профиль «Искусственный интеллект».
«Он [профиль] оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/2027 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета», – сообщил министр.
19 мая «Ведомости» писали со ссылкой на аналитический доклад Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, что уровень внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в российскую науку зависит от области исследований. Чаще всего его применяют в естественно-научных и медицинских дисциплинах, реже – в гуманитарных Исследователи НИУ ВШЭ сделали вывод об ограниченном уровне использования ИИ российскими учеными. Степень его применения может различаться в зависимости от научной сферы.