Уровень внедрения ИИ в российскую науку зависит от области исследований

Его мысль продолжил научный директор Института ИИ МФТИ Юрий Визильтер. По его словам, использование генеративного ИИ в последние годы оказалось наиболее эффективным в математике и программировании. В этих дисциплинах легко формально проверить, есть ли ошибка в сгенерированных ИИ формуле или доказательстве, работает ли сгенерированная программа. В областях, где сложно верифицировать правильность ИИ-генерации, – истории, философии, филологии – такого прогресса не наблюдается, добавил Визильтер. В таких дисциплинах оценки всегда более субъективны и опираются на определенный консенсус научного сообщества: там важно мнение лидеров сообщества, а также возможны различные трактовки событий и научных работ. Это не недостаток этих областей науки, а их важная особенность, подчеркнул он. Участвовавший в исследовании НИУ ВШЭ ученый-археолог подтвердил, что влияние и применение ИИ в этой области пока минимальны.