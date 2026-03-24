Бизнес свернул или отложил 9 из 10 проектов по внедрению генеративного ИИ

Бизнес свернул или отложил 9 из 10 проектов по внедрению генеративного ИИОдна из причин – запуск не практичных проектов, а громких инициатив с сильным PR-эффектом
Лишь 7–10% пилотных проектов бигтехкомпаний, запущенных в 2025 г. и связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и ИИ-агентов, дошли до стадии полноценного внедрения. Остальные 90% проектов либо остаются в стадии пилотирования, либо трансформируются, либо закрываются. Такая статистика следует из опроса консалтинговой компании «Интеллектуальная аналитика», проведенного среди представителей около 50 крупнейших компаний из сфер IT, промышленности, финансов, государственного сектора, транспорта и логистики. Опрос проводился с декабря 2025 г. по февраль 2026 г.
Генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов подтвердил «Ведомостям» оценку на уровне 10%. Филиппов считает ее нормальной для текущего этапа развития генеративного ИИ. По его словам, многие проекты все еще находятся в работе и сохраняют высокие шансы перейти в промышленную эксплуатацию.