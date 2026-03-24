Бизнес свернул или отложил 9 из 10 проектов по внедрению генеративного ИИ

Лишь 7–10% пилотных проектов бигтехкомпаний, запущенных в 2025 г. и связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ) и ИИ-агентов, дошли до стадии полноценного внедрения. Остальные 90% проектов либо остаются в стадии пилотирования, либо трансформируются, либо закрываются. Такая статистика следует из опроса консалтинговой компании «Интеллектуальная аналитика», проведенного среди представителей около 50 крупнейших компаний из сфер IT, промышленности, финансов, государственного сектора, транспорта и логистики. Опрос проводился с декабря 2025 г. по февраль 2026 г.