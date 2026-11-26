Компания уже разработала первый продукт, позволяющий ИИ-агентам просматривать архивные версии интернета по состоянию на конкретные даты. Инструмент, получивший название «портал времени», призван «моделировать прошлое и учить ИИ предсказывать будущее». «Способность прогнозировать события на сверхчеловеческом уровне изменит практически каждую отрасль, поскольку любое решение – это прогноз», – говорится в заявлении Epochal.