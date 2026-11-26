Сооснователи xAI Маска создали стартап для предсказания будущего с помощью ИИ
Трое сооснователей xAI Илона Маска открыли компанию Epochal, которая намерена научить искусственный интеллект (ИИ) предсказывать будущее. Об этом сообщил Bloomberg. Цель стартапа – разработать ИИ-модель для помощи в принятии решений.
Проект основали Чжан Годун, Дай Цзыхан и Мануэль Кройс.
Компания уже разработала первый продукт, позволяющий ИИ-агентам просматривать архивные версии интернета по состоянию на конкретные даты. Инструмент, получивший название «портал времени», призван «моделировать прошлое и учить ИИ предсказывать будущее». «Способность прогнозировать события на сверхчеловеческом уровне изменит практически каждую отрасль, поскольку любое решение – это прогноз», – говорится в заявлении Epochal.
По данным источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, Чжан намерен инвестировать в компанию $100 млн собственных средств. Представитель стартапа отказался комментировать вопросы финансирования.
Основатели Epochal покинули xAI после ее объединения со SpaceX в феврале 2026 г. К проекту также присоединились бывшие сотрудники OpenAI, Anthropic, Google DeepMind и xAI.
Epochal стал очередным стартапом, созданным выходцами из компании Маска. В июне сооснователь xAI Игорь Бабушкин запустил River AI, специализирующийся на персонализированном искусственном интеллекте. Другие бывшие сотрудники xAI – Юйчэнь Хэ и Эрик Зеликман – приняли участие в создании лаборатории ИИ Humans&, напоминает Bloomberg.