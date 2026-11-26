Путин принимает участие в конференции AI Journey
Президент России Владимир Путин принимает участие в XI Международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованной Сбербанком. Мероприятие проходит в Москве с 26 по 28 ноября.
Вместе с российским лидером конференцию посещает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы государств выступят на конференции и ознакомятся с основными направлениями развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).
В рамках мероприятия также запланировано общение Путина с молодыми специалистами, добившимися успехов в области ИИ.
Путин и Токаев ранее провели двустороннюю встречу в Кремле, в ходе которой обсудили развитие российско-казахстанского сотрудничества. По словам российского президента, товарооборот между странами приблизился к $30 млрд.
В 2025 г. Путин выступил на юбилейной, десятой конференции AI Journey. Тогда президенту представили первого отечественного антропоморфного робота, интеллектуальных помощников на базе «Гигачата» и модель генеративного ИИ «Алиса AI» от «Яндекса».