По словам Трампа, американские компании строят более 20 новых объектов для производства систем Patriot и THAAD, ракет Tomahawk и других вооружений. Кроме того, глава Белого дома назвал встречу с генсеком НАТО продуктивной, добавив, что в ходе нее также обсуждались конфликты на Украине и в Иране.