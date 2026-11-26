Трамп заявил о рекордном производстве военной техники в США
США достигли рекордного уровня производства военной техники и боеприпасов за все время. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
«Вскоре наши «склады» будут полны, и тогда наши союзники и партнеры по всему миру получат огромную выгоду», – написал Трамп.
По словам Трампа, американские компании строят более 20 новых объектов для производства систем Patriot и THAAD, ракет Tomahawk и других вооружений. Кроме того, глава Белого дома назвал встречу с генсеком НАТО продуктивной, добавив, что в ходе нее также обсуждались конфликты на Украине и в Иране.
Переговоры Трампа и Рютте прошли 25 ноября. В совместном заявлении по итогам встречи было сказано, что мероприятие прошло «превосходно». Также американский лидер и генсек НАТО предостерегли Россию от действий, которые могут привести к расширению конфликта на Украине. Стороны также подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования.
20 ноября американский президент заявил, что в ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса есть хорошие шансы заключить мирное соглашение. Он добавил, что в ходе трехстороннего саммита России, Китая и США в Шэньчжэне украинскому вопросу было уделено много времени.